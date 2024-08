Élhető település Tápszentmiklós községben - ezzel a című pályázattal nyertek el nemrég a helyi önkormányzatban 250 millió forintos állami támogatást, amelyet teljes összegben egy több évtizedes terv megvalósítására fordítanak. Eddig nem volt a faluban olyan hely, ahol nagyobb rendezvényeket tarthattak volna, vagy kultúrházként, művelődési intézményként szolgált volna.

- A nyugdíjasok programjait több részletben, külön helyiségekben tudtuk csak megtartani, mert nem volt nagyobb létszámot befogadó terünk. Régóta szerettünk volna egy közösségi helyet, ahol mindenki kényelmesen elfér és találkozási pont lehet az itt élők számára. Nem gondoltuk, hogy ennyi időbe telik, de eljött végre a pillanat, hogy letehetjük az alapkövet, méghozzá úgy, hogy már javában zajlik az építkezés - fejtette ki Kovács József polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy júniusban komoly földmunkákkal és alapozással kezdődött el a projekt ugyanis a hivatal mögött, egy lejtős területre építkeznek, ahonnan kiváló a panoráma. Az új épületet nem csak hozzáépítik a hivatalhoz, de a tetőre felszerelt napelemek biztosítják majd az áramellátását is. Valamint 18 parkolót is kiépítenek a zöld terület mellé.

- Ez nem kis ünnep nekünk, Tápszentmiklós életében ez a második legnagyobb beruházás. A közösségi ház a tervek szerint december elejére készül el, reményeink szerint az adventi és karácsonyi programjainkat már a legújabb és legmodernebb felszereltséggel készült intézményben tarthatjuk meg - tette hozzá Kovács József, aki reménykedik, hogy a még hiányzó 38 millió forintos összegre is kapnak támogatást az épület befejezéséig. Ha nem így lesz, az önkormányzatnak saját zsebéből kell ezt finanszíroznia.