Az esseni székhelyű FOM University of Applied Sciences for Economics and Management és a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kara idén kilencedik alkalommal szervezte meg közös nyári egyetemét a német hallgatók számára. Idén 25 mesterszakos hallgató érkezett Essenből, hogy elmélyítsék tudásukat a projekt-, és innovációmenedzsment, valamint a tárgyalástechnika terén. A nyári egyetem ideje alatt magyar és német kollégák tartottak előadásokat és gyakorlati foglalkozásokat a diákoknak. Valamennyi hallgató sikeresen teljesítette a követelményeket, így egy oklevéllel és sok hasznos tudásanyaggal térhettek haza Magyarországról a képzés végeztével.