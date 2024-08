- Jelenleg a fiatalabb generáció bevonása jelenti az egyik legnagyobb kihívást, pedig nagy szükségünk van az utánpótlásra. Sajnos az ifjak manapság több időt töltenek az elektronikus eszközök használatával és kevésbé vonzódnak az önkéntes, önzetlen, helyi közösségi tevékenységekhez. Remélem azonban, hogy a közösséghez tartozás pozitív érzése, azok fenntartása iránti vágy, a családok, az óvodák, iskolák és templomok közötti kapocs továbbra is inspirálóan hat majd az életünkre és folytathatjuk a megkezdett munkát. Nagy álmunk, hogy Magyarország egyik legrégebbi, öt stációs keresztútja - amely 1667-re datált - , restaurálás alá kerüljön, és újra láthassa a közönség Bánfalván. Most ezen dolgozunk és remélem imánk ebben az esetben is meghallgatásra talál - zárta a beszélgetést.