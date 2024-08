Jánossomorja önkormányzata élen jár abban, hogy a fiatalok helyben maradását segítse. Ennek egyik fontos eleme, hogy minden évben kétszer babaköszöntő programot szerveznek. A helyi művelődési ház most is megtelt apró gyermekekkel, akik édesanyjukkal, édesapjukkal, nagyobb tesókkal, sőt nagyszülőkkel is érkeztek. A szervezők megható ünnepséggel lepték meg a legifjabb jánossomorjaiakat.

– 2017 óta félévente köszöntjük a város újszülött lakóit és a megjelent szüleiket, nagyszüleiket, testvéreiket – emelte ki köszöntőjében Lőrincz György polgármester, aki hangsúlyozta: a helyi önkormányzat képviselő testületének kiemelt célja, hogy támogassa az itt élő vagy itt letelepedni kívánó fiatalokat, kisgyermekes családokat.