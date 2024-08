– Alsóbb évfolyamon meg kell tanítanunk írni, olvasni a gyerekeket, kialakítani az alapkészségeket, melyek a tudásanyag elsajátításához szükségesek. Később formálni kell a diákokban azokat az adottságokat is, amelyeket később a munkahelyükön alkalmazni tudnak. Ezek közül az egyik legfontosabb a tanulás képessége. A gyerekek szociá­lis képességeit sem szabad elhanyagolni. Ötven évvel ezelőtt és most is ezek a legfontosabb feladataink, de mindig vannak újdonságok is – kezdte Horváth Péter.

– Aktuálisan melyek ezek?

– A Nemzeti Alaptanterv négyéves cikluson van túl, fel kell dolgozni a tapasztalatokat, hogy azokra építve tudjunk továbblépni. Újdonság a teljesítményértékelési rendszer. Az első év próbaidőszak lehet. A pedagógusoknak maguknak is meg kell fogalmazniuk személyes teljesítménycélokat, és bizonyos mutatók szerint a vezetőiknek is kell majd pontozniuk az iskolai munkájukat. Ezek alapján kialakul egy pontszám, ami megmutatja, hogy kiemelkedően vagy átlagosan teljesített a pedagógus. Megvannak a szokásos kételyek ezzel kapcsolatban, de arra buzdítok mindenkit, próbáljon erre úgy tekinteni, hogy ennek eredményeként kiderül, mik az erősségei vagy miben kell fejlődnie. Ez nagy változás, 2025. szeptembertől ehhez kiemelt bérezés is adható lesz majd. Ennek nagysága ma még nem látható – folytatta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.

– Milyen szempontok szerint értékelik majd a pedagógusok munkáját?

– A szempontok a személyes teljesítménycélok mellett az iskolai munka egész területét lefedik. Ebből a legnagyobb szelet a tanítás folyamatához kapcsolódik, a kollégák eredményességéhez. Mennyire fejlődtek a diákjaik, milyen eredményeket értek el, mennyien morzsolódtak le, hányan indultak versenyeken. Vannak aztán a mennyiségi mutatók. Bár a pedagógusok óraszáma meghatározott, vannak, akik többet tesznek ennél. Külön­órát tartanak, szerveznek fontos foglalkozásokat, kirándulásokat, múzeumlátogatásokat. Ezek önként vállalt feladatok, de figyelembe kell venni ezeket is. Vannak tehetséggondozáshoz kapcsolódó feladatok, amik szintén lényeges mutatók, csakúgy, mint a pályaválasztással kapcsolatosak. El kellene érni, hogy az iskola tényleg a második otthonunk legyen. Olyan környezet, amibe jó bejönni nap mint nap. Nem kell nagyon mást csinálni, mint eddig, csak dokumentálni kell, mert így lehet láthatóvá tenni. Aki eddig tisztességesen végezte a munkáját, annak nem okoz több feladatot.

– Vannak létszámgondok az iskolákban?

– Győr-Moson-Sopronban a helyzet sokkal jobb, mint máshol. Ez egyfelől annak köszönhető, hogy nő a pedagógusképzésbe jelentkezők száma. A januári fizetésemelésnek és a további ígéreteknek köszönhetően a végzettek közül többen gondolkoznak a tanárpályában, mint korábban. Már most látszik, hogy lényegesen kevesebben hagyják el az oktatást. A nyugdíjas kollégák esetében sikerült elérni, hogy a nyugdíjukról ne kelljen lemondaniuk, ha tovább akarnak dolgozni. Így sok tapasztalt kolléga folytatja a tanítást. A vármegyében, de különösen itt Győrben alapvetően megnyugtató a helyzet.

– A diákokat is érintik új rendelkezések...

– A tanév rendje már ismert, szeptember 2-án kezdődik és június 20-ig tart. A diákok számára nagy változás nincs. Született egy jogszabály, ami rögzíti, milyen eszközök nem vihetők be az iskolába. Ilyenek a testi sértésre lehetőséget adó szúró-, vágószerszámok. Ezeknek semmi helyük az iskolában. A mobileszközöket pedig korlátozottan lehet majd használni az órákon. Csak akkor, ha a pedagógus vagy az iskola igazgatója azt engedélyezi. Erre kell az intézményeknek, a tantestületeknek megtalálniuk a hatékony, életszerű, a jogszabálynak megfelelő megoldást. Nem lesz egyszerű.

– Milyen tanévet vár?

– A 2022–23-as tanév nagyon zilált volt, az előző tanév már sokkal kiegyensúlyozottabb. A pedagógusok látták, hogy az új jogállási törvény nem lehetetleníti el őket, és a jól megérdemelt fizetésemelés is megérkezett januárban. Ennek a folytatását remélem, különösen annak fényében, hogy a tárgyalások szerint folytatódik a béremelés januárban. Remélem, jó tanévünk lesz.