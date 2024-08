Katasztrófaturizmus 2 órája

Bámészkodók okoznak újabb bajt - Hét autó is karambolozott már az M1-es autópálya győri szakaszán

A Magyar Közút többször is felhívta már a figyelmet a bámészkodás okozta veszélyekre a gyorsforgalmi utakon, mégis sokan lassítanak azért, hogy fotózzák a karambolokat. Az M1-es autópályán ez is kilométeres dugókat okoz, és bajt is.

Dániel Viktória

Balesetek után veszélyhelyzetet teremthet a bámészkodás, fényképezés.

Az M1-es győri elkerülőjén, a határ felé vezető oldalon három autó ütközött a közelmúltban, mire a másik, főváros felé vezető oldalon hét jármű csattant össze – a bámészkodók miatt. – Rengeteg autós indokolatlanul lassít, hogy láthassa, mi történt az út másik oldalán – kezdte Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője. – Már emiatt önmagában több kilométeres torlódások kialakulnak. Ehhez jönnek még a szabálytalanságok is, amikor a bámészkodók fotókat, videókat készítenek vezetés közben. Csak remélni tudjuk, hogy ezeket a felvételeket nem publikálják, főleg nem vezetés közben. Pont ezen okok miatt gyakori, hogy a bámészkodók, videót készítők újabb balesetet okoznak, hiszen nem a vezetésre, az előttük haladóra figyelnek. Ráadásul a baleset után egy-egy helyszín biztosítása, takarítása is jelentős időt vesz igénybe, ami csak tovább növelheti a dugót. Pécsi Norbert Sándor azt is hozzátette, hogy a biztonsági folyosó kialakítása, bár a jelenlegi KRESZ is előírja ezt, sokszor nem valósul meg. – Ha a forgalom jelentősen lassul vagy megáll, a külső sávban haladóknak jobbra, a belső sávban közlekedőknek pedig balra, a szalagkorlát felé kell húzódniuk, így közöttük megnyílhat pluszsáv. Ez a biztonsági folyosó, ami a ki- érkező segítség, a mentők, rendőrök, tűzoltók és persze a közútkezelők munkáját és előre- jutását segíti. Tapasztalatunk, hogy ennek hiányában sokkal nehezebben tudnak a szakemberek a balesetekhez eljutni. A leállósávon sem jobb a helyzet, torlódások esetén sokan szabálytalanul közlekedésre használják. Minél később jutunk egy-egy baleseti helyszínhez, annál később tudjuk megkezdeni a helyreállítást, ezért annál tovább vesztegelnek az autósok a kocsisorban. Mindent összegezve arra kérik a vezetőket, amennyiben gyorsforgalmi, fő- vagy mellék- úton balesetet látnak és nincs szükség segítségre, akkor haladjanak tovább, ne álljanak meg bámészkodni, fotózni, és közben csak a vezetésre és a forgalomra figyeljenek, illetve segítsék a hatóságok munkáját biztonsági folyosókkal.

