A tárcavezető arra emlékeztetett, hogy augusztus 20-án nemcsak az államalapítást ünneplejük és Szent István királyunkra emlékezünk, hanem hálát adunk és köszönetet mondunk az új kenyérért is. Nekünk, magyaroknak, a búza és a belőle sütött kenyér az életet jelképezi. A magyar agráriumban dolgozóknak hála sikerrel lezajlott az aratás, az ország kenyere biztosított, amiért köszönettel tartozunk. A kenyérben benne van a gazdálkodók fáradsága, verejtéke és a kihívásokkal szembeni kitartása is – tette hozzá Nagy István.

A miniszter kitért arra is, hogy a nyári aratású növények tekintetében a saját szükségleteinken túl jelentős, több millió tonnás export árualap is képződött. Az őszi búza idei, több mint 864 ezer hektáros területén az országos termésátlag elérte az 5,8 tonna/hektárt. Ez az érték kis mértékben meghaladja a tavalyi és az elmúlt öt év termésátlagait is. A hektáronkénti hozamok és a terület alapján idén összesen csaknem 5 millió tonna búza termett, ami bőven fedezi a 3 millió tonna körüli éves hazai felhasználást. Az étkezési minőségű kategóriába sorolható termés is elegendő az 1,1 millió tonna körüli hazai éves őrlési szükséglet kielégítéséhez – emelte ki az agrártárca vezetője.

Nagy István hangsúlyozta,