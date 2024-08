Az önkormányzat képviseletében dr. Fekete Dávid önkormányzati képviselő mondott köszöntőt, amelyben hangsúlyozta a Szent István által képviselt alapértékek, mint az egység és az összefogás fontossága, a ma emberének is útmutatást kínálnak.

- Fontos, hogy évről-évre legalább ezen a napon gondoljuk azokra a magyarokra, akik ezer évvel ezelőtt fontos ugyanakkor nehéz döntéseket hoztak. Olyanokat, amelyekért a mai napig hálával adózunk nekik. Hozzánk győriekhez pedig különösen közel áll az államalapító király hagyatéka, hiszen maga Szent István is fontos szerepet szánt a városnak. Elég csak arra emlékeznünk, hogy itt alapította meg hazánk egyik első püspökségét, emellett legyőzött ellenfelének, Koppánynak felnégyelt holtestéből is az egyik darabot a győri várra tűzték ki. Sőt a kutatások ma már azt is bizonyították, hogy személyesen is járt a városban, sőt talán még egy kisebb koronázási ceremóniát is rendeztek. Az államalapítás ünnepén fontos feltennünk magunknak a kérdést, hogy hűek maradtunk e az értékekhez, amelyeket Szent István hagyott ránk - mondta dr. Fekete Dávid.