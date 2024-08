Előrebocsátom: a boomer és az X generáció határán lévőként is érdekelnek az újdonságok, szívesen kipróbálok minden kütyüt, amit a modern kor feltalál, legyen az egy új eszköz, vagy új applikáció az okostelefonon. Kipróbáltam az elektromos rollert is, klassz dolog hangtalanul suhanni, és az sem rossz, hogy nem izzadom át az ingemet, amíg beérek a munkahelyemre, mint az biciklivel oly gyakran megesik. Ami nem tetszett, az a többi közlekedő utálkozó/megvető/haragos pillantása, és az sem, hogy tulajdonképpen fogalmam sem volt, hogyan lehetek szabályos. Menjek a közúton? Az autós rám dudált.

Menjek a járdán? A gyalogos beszólt. Esetleg a bicikliúton? Na, ott jött a legtöbb megvető pillantás, és bringásként ezt tudtam legjobban megérteni.

Úgy döntöttem, maradok a gyaloglásnál, a biciklinél, az autónál, és bár a próba óta másként nézek a rolleresekre, én is hajlamos vagyok a dudálásra, beszólogatásra, csúnyán nézésre.

A minap egy láthatóan magas státuszú, kigyúrt fiatal férfi zúgott át – méregdrága rollerrel – a bringaútról letérve a körforgalom két zebráján is, körülnézés nélkül, majd amikor az egyik autós vészfékezés után rádudált, elkezdett vele üvöltözni. Hogy mi lett a konfliktus vége, nem tudtam kivárni, de az tény, hogy életveszélyes manőver volt, amely ha rosszul végződik, komoly fejtörést adna a jogászoknak. Zebrán ment a roller, de hát még a bringáról is le kell szállni ilyenkor, nemhogy egy 40 kilométerrel is haladni tudó motoros eszközről. Egy óra múlva a hídon pedig azt láttam – szülőként is megdöbbenve –, hogy egy 14 év körüli gyerek úgy vezeti a bérelt rollert, hogy ott áll mögötte egy 10 éves is...

Száz szónak is egy a vége: a szabályozás most már elengedhetetlen, mert a kötelező biztosítás ugyan fontos, de az emberéletet nem menti meg.