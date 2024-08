A Városháza dísztermében, a képviselő-testület, testvérvárosok delegációi és a korábbi Pro Urbe-díjasok jelenlétében adták át a Lajta-parti város legrangosabb elismerését, a Pro Urbe-díjat. Árvay István polgármester javaslata alapján ezúttal Guntram Thurnert, az Mosonmagyaróvári Kézilabda Club elnökét, az UFM Egyesült Habanyaggyártó Bt. ügyvezetőjét jutalmazták a kitüntetéssel példaértékű társadalmi és szociális szerepvállalása elismeréseként. A városvezető a laudációban méltatta a Németországban született, Ausztriában felnevelkedett üzletembert, aki több mint két évtizede alapította az UFM Bt.-t. Guntram Thurnert a virilisták sorában többször kitüntették, ahogy széleskörű karitatív szerepéért is átvehette a Mecénás díjat.

Nagyon nagy megtiszteltetés ez a díj

– köszönte meg az elismerést Guntram Thurner, aki vallja, hogy "Jobb adni, mint kapni" és azt, hogy vezetőként társadalmi felelősségvállalás is ráhárul. Büszkén beszélt arról is, hogy az MKC a magyar bajnokságban harmadik helyen végzett. Hozzátette: megszerette Mosonmagyaróvárt, és mára lokálpatriótának érzi magát.

Az idei díjazottat dr. Bodnár Mária, a mosonmagyaróvári Hospice-ház alapítója, korábbi Pro Urbe-díjas köszöntötte elsőként. A hospice alapítvány nevében köszönte az eddigi támogatásokat Guntram Thurnernek, és kívánta, maradjon továbbra is a jó mecénások sorában. A kitüntettnek, aki az Európai Borlovagrend tagja, egy bort is ajándékozott, orvosi tanácsokkal is ellátva.

Ratkay Katalin, a Moson Megyei Nők Egyesületének elnöke szintén méltatta az idei Pro Urbe-díjast. Mint elmondta, Guntram Thurner a civil szervezet legnagyobb támogatója: eddig 30 szűrőprogramot, közel 5000 szűréssel, 25 átadást tudhatnak maguk mögött. A közös jótékonysági akciók révén 20 millió forinttal – ebből csak idén 6 millió forintot – segítettek az oktatási és szociális intézményeknek.

Kedves, barátságos, de következetes, precíz, szigorú, aki megnézi, mire költik a pénzét – így látja Ratkay Katalin Guntram Thurnert.

Az ünnepi műsor előtt még Vitéz Péter, az MKC Szurkolói Klub és a Mofém Fúvószenekar elnöke trombitaszóval lepte meg a díjazottat és az egybegyűlteket.