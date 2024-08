Negyedszer rajtolt el szombaton a hegyeshalmi sportpályán a „Fut a Hegyes 2024” jótékonysági terepfutás és verseny a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület szervezésében. Tóth Gyula egyesületi elnök és főszervező tájékoztatása szerint idén rekordszámban neveztek, 253-an, igaz, évről évre nő a regisztrálók száma.

A Fut a Hegyes! szervezői: sokan kivették a részüket a munkából

A Fut a Hegyesre sok helyről érkeztek

– A jelentkezők idén különféle településekről érkeztek: Hegyeshalom mellett a Mosonmagyaróvárról, Győrből és környékbeli falvakból, sőt Bicskérő, Budapestről és Szombathelyről is. Egyre többen jönnek külföldről is, például Szlovákiából, Lengyelországból, sőt még Olaszországból is érkezett nevezés – fejtette ki a főszervező.

A „Fut a Hegyes 2024” jótékonysági terepfutást és versenyt 2019-ben álmodták meg, azzal a céllal, hogy minden korosztályt megszólítsanak. Az első rendezvényt 2021-ben szervezték meg, akkor már több mint kétszáz résztvevővel. Tavaly már verseny jellege volt a rendezvénynek, idén pedig már díjazták az abszolút első három helyezettet, a nagyobb távokon az első három befutót nőknél és férfiaknál külön díjazták, ahogy a legfiatalabb és legidősebb résztvevőt is – akik között 73 év a korkülönbség.

A legnépszerűbb a fél kilométeres táv volt, azon startoltak el a legtöbben, de lehetett indulni egy, kettő, öt és tíz kilométeren is.

A verseny díjazottjai a különböző távokon

Lili gyógyulásáért

A rendezvényen befolyt összeget a négyéves hegyeshalmi Tóth Liliána gyógyulásának elősegítésére fordítják, erre a célra adományokat is gyűjtöttek. Tóth Gyula tájékoztatása szerint 358 ezer forint gyűlt össze.

A futószámok előtt Tóth Adrienn Európa bajnok és ötszörös magyar súlyemelő bajnok tartotta meg a közös bemelegítést. A futássorozatokon túl gyermekprogramokkal, akadálypályával is készültek.