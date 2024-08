Ötpontos akciótervet hirdet a közlekedés megújítására a kormány, jelentette be sajtótájékoztatóján Lázár János építési és közlekedési miniszter. Ennek részeként többek között Győr térségében is transzformátorokat építenek annak érdekében, hogy az energiaellátás stabilabb, meghibásodások száma és aránya pedig jóval kisebb legyen. Az utaskomfortot is szeretnék fokozni, ezért felújítják a győri pályaudvart is. Ezt a miniszter nem adófizetői pénzből, hanem ingatlanbefektetők pénzéből képzeli el.

Dézsi Csaba András a bejelentés kapcsán azt közölte, hogy a győri vasútállomás felújításának bejelentése hosszú szakmai tárgyalások eredménye. Polgármestersége alatt folyamatosan szorgalmazta a felújítást, boldog, hogy ez a fontos kérdés sem maradt nyitva mielőtt leköszön a polgármesteri munkájából.