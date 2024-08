Csaknem teljesen kész Sopron új temploma-adtuk hírül tíz évvel ezelőtt. - Az Árpád-házi Szent Margit-templom végleges befejezéséhez azonban még mindig hiányzik húszmillió forint. A hívek eddig tízmillióért vásároltak téglákat. Százezer forintért kaptak egy klinkert, amibe belevésik a támogató nevét, így azt őrzi majd az istenháza.

2014. augusztus 8.

Épül az új templom Sopronban - Kilencvenegy százalékon a készültség

Tízmillióért vettek téglát

Már látja a templomépítő munka nehéz és hosszú folyamatának végét Bognár István plébános, aki tegnap a Károlyi-kőfaragóműhelyben járva azt is elárulta, kilencvenegy százalékos a készültség, a Lövérek városrész új templomában már az utolsó simításokat végzik a szakemberek.

Bognár atya rendszeresen ellenőrizte az építkezést. Fotó: Kisalföld archívum

- Ha arra gondolok, hogy milyen nehéz út áll mögöttünk, most már elönt az öröm érzése, hiszen egyre biztosabb, időben és mindenki megelégedésére be tudjuk fejezni a munkát - mondta az ötmázsás olasz mészkőlapban gyönyörködve az Árpád-házi Szent Margit-templom plébánosa. Ebből a hatalmas tömbből készül majd az oltár és a keresztelőmedence is.

Bognár István azt is végignézte, hogy kerülnek a támogató hívek nevei a klinkertéglákra, amikből szeptember első hetében mellvédfal készül. Ugyanakkor nem lehet nyugodt az atya most sem, hiszen húszmillió forint még mindig hiányzik ahhoz, hogy az új templomban misézhessen.

- Tízmillió forint gyűlt össze a téglaakcióval. A hívek százezer forintért kaptak egy klinkertéglát, amibe belevésetjük a támogató család, egyesület vagy csoport nevét. Ebből épül majd a fal szeptemberben, reméljük, addig még sokan csatlakoznak - mondja az örök optimista plébános. A Lövérek lankáin már messziről látszik a hatalmas kereszt, ami a bárka alakú épület tetején hirdeti Isten házát. A kivitelező Stettin Hungária Zrt. szakemberei az utolsó, már kisebb munkálatokat, javításokat végzik és készül a Panoráma úti parkoló is.

A támogatók nevét megörökítették. Fotó: Kisalföld archívum

Ezen a helyen már a negyvenes évek óta élt a templomépítő szándék, a Szent Margit-plébánia, vagy ahogy a soproniak jellemzően hívják, a Juliáneum hívei évek óta fohászkodtak új isteni hajlékért, hiszen gyakran még a lépcsőkön is ültek az aprócska épületben. Külön imádság is született e célból, s most már elmondhatják: az ima hatott. A plébániának helyet adó egykori Töpler-villa - amelynek ebédlőjében még Boldog Apor Vilmos is misézett - a jövőben közösségi céloknak ad majd helyet. A több mint 300 millió forintos beruházásból épülő új templomban már 280-an is kényelmesen vehetnek részt a miséken.