Forrás: Kisalföld archívum

A múlt szerdán négy kutya pusztult egy éjjel itt a környéken, de ezelőtt körülbelül két éve ötöt mérgeztek meg. Szerencsére a kisebbik nem evett a méregből, így legalább az megmaradt. Kovács Imre is az utcaajtóban talált rá négylábújára, még látszottak a nyomok, ahogy a tacskó kínjában a földet kaparta. – Hűséges, jó házőrző volt, igazi családtag, nagyon sajnáljuk,hiszen már hat éve velünk volt –mondja. - A virágoskert kerítésére próbált felmászni szegény, ott is találtam meg reggel, hajnali négy órakor még hallottuk, hogy zörög, vagyis akkortájt járhatott erre az elvetemült mérgező. – Nem akarunk vádaskodni, de körülbelül tudjuk is, ki cselekedte ezt – veszi át a szót Pozsgai György. – Higgyék el, nem minden ok nélkül mondom ezt, vannak ráutaló jelek, hogy ki lehet az. Persze sajnáljuk a kutyákat, de sokkal nagyobb baj is lehet ebből, hiszen mi van akkor, ha egy gyerek veszi fel a mérget? Az állatorvosok azt mondták, hogy gyorsan ható szerről van szó, bizonyára talajfertőtlenítő, ami először az idegrendszert bénítja le, majd a mozgásszerveket. Felháborító, ami történt, és ennek valahogyan véget kell vetni, de mielőbb. A rendőrségen azt mondták, nekünk kell megvizsgáltatnia tetemeket, utána tudnak csak foglalkozni az üggyel.

25 éve – Egyre kevesebben

A felmérések még azt mutatják, hogy tíz fiatalból kilenc családban szeretne élni és gyereket nevelni. Mégis évente egy Pápa nagyságú település lakóinak számával csökken hazánk népessége. Az okok túlontúl egyszerűek ahhoz, hogy megoldjuk. Mert a népességfogyás megállításához csak az kellene, hogy az értékrendszerünkön változtassunk.