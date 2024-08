15 éve – Három életet ragadott el a víz

A Duna egy, a Marcal folyó két életet rabolt el: előbb egy 27 éves nagyszentjánosi fiatalember tűnt el a Dunában, majd egy negyvenhárom éves apa és huszonkét éves fia fulladt a Marcal folyóba. Mindannyiukat olyan részen érte a szerencsétlenség, ahol nem lehet fürödni – e kegyetlen drámák szolgáljanak mindenkinek tanulságul. A tragikus hétvége szombaton kora délután kezdődött: hagyománnyá vált, hogy a nagyszentjánosi baráti társaság évente egyszer horgászversenyt rendez Ács-Vaspusztához közel a Dunán. Idén is ez történt, tizennyolcan neveztek, s a verseny – de még inkább baráti összejövetel - rendben zajlott szombat kora délutánig. Rettentő meleg volt, erre pontosan emlékezhetünk mi is, ezért döntött úgy két huszonéves fiatal – Kiss János és névrokona, Kiss Márton hogy megmártózik a vízben. Alig néhány métert gázoltak csak a vízben, amikor mindketten elmerültek. Kiss Márton volt a szerencsésebb, mert őt ki tudták húzni (valószínűleg azért, mert ő 5-6 méterre lehetett a parttól), Jánost azonban – bár háromszor is sikerült elkapni a kezét – végül elnyelte a víz. Kőszegi János,aki egyike volt azoknak, akik menteni próbáltak, azt mondja: muszáj volt feladniuk a küzdelmet, mert az ő erejük is fogytam volt az örvénylő folyóban.

Forrás: Kisalföld archívum

20 éve – Az üzletek készek a rohamra

Augusztus lett megint, egy hónap sincs az iskolakezdésig, de ez egyelőre csak a tanszerkínálatban látszik. Javában tartanak az akciók, ám a vevők dömpingje még várat magára. A kereskedők nem bízzák az utolsó napokra a vásárlókért folytatón versenyt, már meghirdették iskolaszer-akcióikat. Nagyáruházak, szaküzletek, „filléres” és kínai boltok licitálnak egymásra, s persze mindenki a maga akcióját tartja a legjobbnak. Ha valahol nem az a szlogen, hogy „nálunk a legolcsóbb”, akkor a „nálunk megbízható minőségben” a vevőcsábító. Csalóka a dolog, mert ami olcsó, nem biztos, hogy gyenge minőségű, s az sem százszázalékos, hogy a legdrágább portéka a legjobb. Végletek vannak árakban és minőségben egyaránt. Sokban jártunk a megyeszékhely megannyi, iskolaszerekkel (is) foglalkozó üzlete közül, s természetesen meghallgattunk vásárlói véleményeket is.