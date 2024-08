30 éve: Árhullám a Balatonnál

A gazdagok külföldön, a csórók kuliznak

Azt látni kellene, mi lett a Piroskából. Esztendőkkel ezelőtt sorban álltak kapui előtt a kocsik, harminc, talán még ötven is, üde kertjét csodálni lehetett. Most lakat alatt a Piroska, elhagyatott, a természet vette birtokba. Mármint a Hotel Piroskát, a Győr Megyei Állami Építőipari Vállalat üdülőjét Csopakon. Márpedig aligha nyújthat szomorúbb látványt egy szálloda a Balatontól egy kőhajításnyira a nyár derekán, a tomboló kánikulában, főidényben, kirekesztve a vendégeket, mint most a Piroska. Meddig lesz zárva, és egyáltalán miért jutott erre a sorsra? - nem volt kitől megkérdezni. Dehát hasonló sorsra jutott kevés kivétellel sok tucat tóparti üdülő.

Szombaton és vasárnap vagy tizenkétezer ember zsúfolódott a strandra. Fotó: Kisalföld archívum

- Tudja hol találhatók most az egykori „szoros” beutaltak? - kérdezte a csopaki strand pénztárosa.

- A gazdagabbja Spanyolországban, a csórók, akik tényleg rászorultak az olcsó üdülésre, ha szerencséjük van aratnak, vagy valamelyik gyárban buliznak. A hétvégén pedig ledöcögnek kis kocsijukban, egy éjszakára megteszi szállodának is. Szombaton és vasárnap vagy tizenkétezer ember zsúfolódott a strandunkra. Ennél több csak egyszer volt, tizenötezer, de akkor a pénztárbódéba is belépett néhány ember lába.

Drágaság, drágaság...

Balatoni nyár: a főszezon felén már túl vannak a településeken. Ezer és ezer kérdésből és a rájuk adott válaszból rajzolhatnánk meg egy átfogó körképet. Majdnem reménytelen vállalkozás.

Az almádi strandon tegnap ötven és ötvenöt forintért mérték a görögdinnye kilóját, az őszibarackot százötven és háromszáz forint között. A strandbelépők hetven forint körül vannak.

A megélhetés sehol sem olcsó most, a Balaton mellett azonban különösen nem az. Az idei nyár sajátosságait megismerendő először a balatonfüredi polgármesteri hivatalba kopogtattunk.

Az északi part fővárosának mintegy tizenhárom és fél ezer lakója van, télen négy-ötezer ideiglenes lakó jön még ehhez, ezekben a napokban azonban talán még százezren is lakják. Valamennyi szállodában, fizetővendéghelyen telt ház van. De hogy valójában hány vendége is lehet a városnak, dr. László Margit jegyzőnő szerint lehetetlen lenne megmondani.