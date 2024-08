30 éve - Hazatérő vendégek

„Egy tiszta múltú, segítőkész magyar család”

Egy szimpatikus, magyar származású, Amerikában élő nyugdíjas házaspárral beszélgettem a napokban. Ellátogattak Mosonmagyaróvárra, hogy a férj katonaéveinek emlékeit felelevenítsék, s hogy a feleség is megismerje ezt az azóta óriási változásokon keresztülment várost. Bizony, minden átalakult, a jó öreg vendéglők közül már csak néhány üzemel az eredeti nevén és helyén. Némelyeket hiába kereste a messziről jött Kalos Gábor. A vendégeket életük külhoni alakulásáról kérdeztem.

Magyar származású, Amerikában élő nyugdíjas házaspár látogattak el Mosonmagyaróvárra, hogy a férj katonaéveinek emlékeit felelevenítsék. Fotó: Kisalföld archívum

-Az ötvenes évek elején kerültünk Amerikába - kezdi a mesélést Kalos Piroska, a magyar olvasók által is jól ismert Claire Kenneth barátnője s mint hontalanok megpróbáltunk munkalehetőséget találni. Szorgalmas emberek lévén nem válogattunk, becsülettel elvállaltunk bármilyen munkát, így kerültem én egy kefegyárba, férjem pedig egy szerelőműhelyben helyezkedett el mint autófényező. Ez volt a kezdet. Aztán ahogy legyőztük a nyelvi nehézségeket, úgy lépegettünk feljebb. Én modellként is tevékenykedtem, talán azt mondhatom, így kezdődött a fényképezéssel kötött barátságom. Utána már esküvőkre jártunk, ahol megrendelésre készítettük a felvételeket. Ezzel hamarosan ismertekké váltunk, nagyon gazdag vendégkörre tettünk szert, sok helyre hívtak minket. Érdekes volt partiról partira járni, s mindig újabb és újabb embereket megismerni. A fotózással kapcsolatban aztán művészi érzékenységem is megmutatkozott, s számos nemzetközi fotókiállítás díját elnyertem.

- Az autófényezés mellett - veszi át a szót Kalos Gábor, volt ludovikás katonatiszt - elvégeztem egy villamosipari tanfolyamot, amiből aztán később profitáltam. Megismerkedtem egy mérnökkel, ő olyannyira tehetségesnek talált, hogy hamarosan alapítottunk közösen egy vállalatot. Ezt bekebelezte egy nagyobb cég, de még így is az általunk kifejlesztett elektrooptikai termékekkel hálózták be, azt lehet mondani, egész Amerikát. Jelenleg Nevadában élünk, ugyanis egyetlen fiunk ott telepedett le. Van egy szép unokánk, aki az Amerikában számon tartott három zseni gyermek közül másodikként szerepel. Előzőleg New Yorkban laktunk, így most egy kicsit hiányzik az ott megszokott nyüzsgés. Szeretnénk Magyarországon letelepedni, hiszen rokonaink és gyermekkori emlékeink idekötnek bennünket. Legfeljebb fél évet itt, fél évet kint töltünk el. Úgy érezzük, a szívünk mélyén mindig megmaradtunk magyarnak, sokat segítettük anyagilag is az amerikai magyar szervezeteket, rendezvényeket, csak néhányat említsek: Hubertusból, Katolikus-liga bál, március 15-e. Az amerikai történelemkönyv mint tiszta múltú, szerény, segítőkész magyar családot említi meg Kalosékat.