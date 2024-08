A Pannónia rekonstrukciója jelenleg is tart. Végre megnyitották teraszát. Az autóbuszmegállót azonban csak tavasszal helyezik el onnan. A Pannónia sörözőhelyén tavasszal nyitják meg a Schwechater Bierstube-t. Sopron kedvelt étkezöhelye a Generális ételbár. A Kiss József-Folyi Imre kettős tapodtat sem engednek a színvonalból, sőt az étlapjukon mindig valami új ételkülönlegességet szerepeltetnek. Munkájuk jövőre megsokszorozódik, mert a szomszédos Storno-ház rekonstrukciójának befejezése után, annak földszintjén pizzateriát nyitnak, ahol pizzakülönlegességeket fogyaszthatnak a vendégek. A pincében hangulatos sörözőt alakítanak ki, ahol csapolt és palackozott schwechati söröket mérnek. Az osztrák sörgyárral már folynak a tárgyalások. Mindkét egység a Generálishoz tartozik majd.

20 éve - Pusztuló horgászparadicsom a Holt-Marcalon

Zöld szőnyeg: A Holt-Marcalon még a békalencse az úr

Minél zöldebb a Holt-Marcal, annál szomorúbbak a gyirmóti horgászfalu ingatlantulajdonosai. A vizet ellepő békalencsével maguk nem tudnak megbirkózni, így nem tudnak horgászni. Attól tartanak, hogy elkezdődik a hely lepusztulása, amit eddig idillinek éreztek.

PÁCBAN: Amíg a zöld szőnyeg fedi a holtágat, a horgász csak szerelheti pecabotját. Fotó: Kisalföld archívum

A gyirmóti horgászfaluban 252 kisebb-nagyobb házikó tarkítja a Holt-Marcal partjait. Ötszázan rendszeresen kijárnak oda, nyáron sokan kint is laknak. Akadnak többen is, akiknek évtizedek óta ez a hat kilométeres folyószakasz és a környéke egyenlő a pihenéssel, a kikapcsolódással. Ezért is keseríti el őket az idén kialakult helyzet. Három horgász kereste meg lapunkat panaszával. Kiss Gyula, Szalai Ferenc és Pongrácz Géza elmondása szerint a holtág vize minősíthetetlen, mióta ellepte a békalencse. Sajnálják, hogy a kárt okozó növény beáramlását a horgászegyesület vezetősége nem akadályozta meg. Most már hiába küzdenek ellene, nem győzik merni, olyannak érzik feladatukat, mintha homokot lapátolnának a sivatagban. így viszont nem tudnak horgászni, hiába fizettek be azért fejenként 14 ezer forintot.