Körzeti megbízottak: A megyeszékhelyen egy év alatt bevált a rendszer

Beváltotta a rendőri vezetés reményeit az egy év óta működő körzeti megbízotti szolgálat Győrben. A szolgálatot ellátó rendőrök megismerték területüket s az ott élő embereket. A női megbízottak kezét már többször megkérték intézkedés közben.

Szabó Zsolt százados alosztályvezető közterületi ellenőrzést végez. Fotó: Kisalföld archívum

A városi rendőrkapitányság vezetőjének elképzelése alapján alakult meg Győrben - korábbi mintára - a körzeti megbízotti szolgálat tavaly áprilisban. A várost hét körzetre osztották, és pályázat útján választották ki a megfelelő rendőröket a posztok betöltésére. -

Miután tavaly augusztusban a vasúti körzeti megbízottakat is a csoporthoz csatolták, tíz kolléga végzi a munkát a területén. A szolgálathoz más megyékből is jöttek munkatársak, akik azóta felvették a ritmust

- magyarázta Szabó Zsolt százados, alosztályvezető. A szolgálat embereinek a körzetükben élő embereket is ismerni kell, kapcsolatokat kell kialakítani velük. Eljutni a biztos „pontokhoz”, a polgárőrökkel, képviselőkkel, de még a gát- és halőrökkel is kapcsolatot kell tartaniuk.

- A szolgálat szervezésben mindenki a saját területének a gazdája - folytatta Szabó Zsolt így a bűncselekmények alakulását is látják, s ha kell, erősítést kérhetnek kollégáiktól vagy az ügyeletén keresztül más alosztályoktól. Szolgálati mobiltelefonja van mindegyik megbízottnak, amin probléma esetén a lakosság is könnyen elérheti őket. A körzeti megbízotti állomány napi munkája mintegy nyolcvan óra többletszolgálatot jelent a városban.Amint az eltelt egy év, úgy ez a nyár is eredményes volt a körzeti megbízottaknak. Júniustól számítva tíz elfogásuk volt. Közöttük körözött személyek, illetve voltak tetten ért bűnözők, zsebtolvajok.