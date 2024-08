A Szabadság, az Ady Endre és a Temető utcákban a járdák állapota már közel van a járhatóság határához, így azok felújítása is esedékes. A fejlesztési terveket gondosan áttekintjük és beépítjük a következő 5 éves ciklus gazdasági tervébe, annak érdekében, hogy Pereszteg továbbra is vonzó maradjon a lakosság számára. A faluház előkertjének megújítására is van elképzelésünk, kerékpáros-gyalogos pihenőhely kialakítását tervezzük, amely jelenleg a költségbecslési szakaszban van, de várhatóan a következő évben a megvalósítása is elkezdődhet