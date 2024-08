Az az Amerikai Egyesült Államok által dominált monocentrikus világrendszer, mely az elmúlt ötven év során egyre inkább megszilárdulni látszott, átalakul egy több erőközpontú és e központokat irányító, egymással versengő nagyhatalmak által különböző érdekszférákra blokkosodó hatalmi korszakká. E folyamatot, mely a 2000-es évek elején kezdődött, felgyorsította a szomszédban két és fél éve zajló orosz-ukrán háború, amely amellett, hogy teljes egészében elszigetelte egymástól Oroszországot és az Európai Uniót, feltárta a világpolitika hatalmi struktúráját, valamint a geopolitikai változások irányát és tendenciáját. E folyamatok jövőbeni alakulásáról, illetve Közép-Európa geopolitikai helyzetéről hallhattak azok, akik augusztus 12-én ellátogattak a győri MCC-be, ahol Demkó Attilával, az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetőjével beszélgettünk a téma aktualitásairól.

Demkó Attila a beszélgetés elején kifejtette, hogy a 2022-ben kirobban orosz-ukrán háború valóban feltárta azon erőviszonyokat, melyek addig kevésbé voltak ismertek a világ nyilvánossága előtt. Fontos azt is látni, hogy Közép-Európa országai eltérő álláspontot képviselnek a háború megítélésével kapcsolatban, amely elsősorban a történelmi örökségből, illetve a racionális geopolitikai érdekekből adódnak. Számunkra egyértelmű fontossággal bír egy „ütközőzóna”, mely elválaszt bennünket Oroszországtól, azonban az orosz fél érdekeit is szem előtt kell tudnunk tartani ahhoz, hogy a háború minél előbb befejeződhessen. Kérdésre válaszolva a szakértő kifejtette, hogy a nagyhatalmak előszeretettel használják a nemzetiségeket a destabilizáció eszközeként, mely nem volt másképpen Ukrajnában sem, sőt valamelyest jellemző a többi kelet-közép európai ország kisebbségeivel kapcsolatban is – gondoljunk itt az Úz-völgyi katonatemetőben történő atrocitásokra. Mind az orosz-ukrán, mind a közel-keleti konfliktusokkal kapcsolatban Demkó Attila elmondta, hogy azok kiéleződése nem kedvez sem Európának, sem az Egyesült Államoknak, sem pedig Oroszországnak, hiszen azokban minden fél és minden szövetséges gyengül. Az iráni-izraeli eszkaláció egyedül Kínának kedvezhet, aki gyakorlatilag az összes konfliktusban, mint „nevető harmadik” vesz részt. A világpolitika és a biztonsági architektúra megváltozása magával hozza a több központú világ képét, melyben több erőközpont köré fognak csoportosulni az országok. Kína mellett rövid időn belül lehet számolni Indiával, illetve a BRICS országok csoportjával, de számunkra az a fontos, hogy Európa valamelyest meg tudja őrizni pozícióját, illetve, hogy a kialakuló világrendbe hazánk képes legyen megőrizni a racionalitásra épülő politikai berendezkedést.