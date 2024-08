Ketten együtt 144 évesek, sok közös út van a hátuk mögött és továbbra is rendületlenül "falják" a kilométereket. A farádi Élő Imre és kedvenc járműve, az "öreg" Danuvia 125-ös elválaszthatatlanok egymástól. Állandó résztvevői a motoros találkozóknak és manapság is kapják a díjakat, elismeréseket. Élő Imre két hónappal ezelőtt ünnepelte 80. születésnapját. A rendezvényekre töretlen lelkesedéssel készül és ragaszkodik hozzá, hogy két keréken, azaz a Danuviával utazzon. Közben rendezgeti helytörténeti, családtörténeti gyűjteményét, ahova holnap az Irány a Rábaköz! programhoz kapcsolódva várja vendégeit.

Élő Imre "patikaállapotban" tartja az öreg Danuviát és megbecsüli a motort.

Élő Imre az első tulajdonosa

- 1960-ban gyártották a Danuviát, én vagy az első és azóta is egyetlen tulajdonosa. Legutóbb Újkéren jártam, ahol a legszebb keleti jármű lett a motorom. Előtte Ajkán voltam, még előbb pedig Hosszúperesztegen, ahol a veterán kategóriában kaptunk első díjat. Mindenhova motorral utazom, hiszen még mindig nagyon élvezem. Nem megyek gyorsan, 75-80 kilométer az utazósebességem óránként. Közben nézelődök, gyönyörködöm a tájban. Ajkára például a Somló-hegyet megkerülve jutottam el, nagyon tetszett, nagy élmény volt. Az elismerés jól esik egy-egy találkozón. Nyilván nem mindennapos dolog, hogy egy hatvannégy éves motor nyergéből egy nyolcvan éves ember ugrik le. Sokan kérdezik, nem fáradok-e el? Szerencsére nem és amíg egészségem engedi, igyekszem részt venni a motoros rendezvényeken. Bár, az idő múlik, a nyolcvan évet elértem, de a jó Isten jó erővel ajándékozott meg. A családom persze félt ilyenkor. A feleségem estefelé kiáll az utcaajtóba és akkor nyugszik meg, amikor a falu végéről meghallja a Danuvia hangját-mesélt élményeiről Imre bácsi.

Ajkán Navracsics Tibor miniszter is megcsodálta a motort.

A farádi nyugdíjas vasárnap a családi háza udvarán és melléképületeiben berendezett helytörténeti, néprajzi és családtörténeti kiállítására várja az érdeklődőket. Látható lesz a híres Danuvia, "kistestvére", egy csaknem ötven éves Babetta, de jónéhány retró kerékpár is. Az ősök gazdasági felszerelései, szerszámai, a családkutatás eredményei, régi fényképek, dokumentumok, családfák és feleségének rábaközi hímzéseit is megmutatják a látogatóknak. "Szeretném megőrizni a múlt emlékeit, hiszen csak múltunkra, történelmünkre épülhet a jövendő, gyermekeink, unokáink javára"-vallja Élő Imre, aki közösségi oldalán is rendre beszámol az eseményekről.