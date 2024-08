Józan Tibor Tolna megyében született, német anyanyelvi gimnáziumban érettségizett és a közgazdaságtudományi egyetemet elvégezve hívta a városba a GYSEV akkori vezetése. 1969-ben került a vasúttársasághoz, ahol szép szakmai karriert futott be, 2007-ben vezérigazgató-helyettesként ment nyugdíjba. Abban az évben választották meg a Soproni Városszépítő Egyesület elnöki tisztségére. Azóta - egészen a legutóbbi időkig, amikor is súlyos betegsége már nagyon próbára tette az erejét - töretlenül dolgozott a város fejlesztése, szépítése, értékeinek megőrzése érdekében. A Rotary Club színeiben is sikerült olyan helyi kezdeményezéseket megvalósítania, amihez a szervezet világmozgalmi forrásai adták az alapot.

Józan Tibor két évvel ezelőtt Pro Urbe Sopron díjat vehetett át a város fejlődéséért, hagyományainak ápolásáért, kultúrájának megőrzéséért végzett munkája elismeréseként.