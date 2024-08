A mosonmagyaróvári Család és Gyermekjóléti Központ Családi napot szervezett színes programokkal a központ székhelyén szombaton.

Egzotikus állatok és sok-sok labda a családi napon Mosonmagyaróváron

– Minden évben megszervezzük a családi napunkat augusztusban vagy szeptemberben. Egy felejthetetlen napot szeretnénk nyújtani a gyermekeknek, még az iskolakezdés előtt, sok élménnyel, szórakozással – emelte ki Novics Bernadett, a Család és Gyermekjóléti Központ vezetője.

Nem titkolt cél, hogy a központ egy másik arcát is megmutassa a családoknak, és lehetőséget nyújtsanak a szabadidő hasznos eltöltésére.

– A különleges állatok az ismeretterjesztés mellett a szórakoztatást is szolgálják, a labdashow keretében 350 lasztit szórnak ki, de volt csillámtetkózásra, színezése is lehetőség. A Tesco pályázatán négyszázezer forintot nyertünk, amit szabadtéri játékokra fordítottunk: a gyerekek kipróbálhatták a nyári sílécet, gólyalábat és egyéb ügyességi játékokat is – tette hozzá az intézményvezető.

A rendezvényre nem csak a támogatott családokat várta az intézmény, s a Gyermeke Átmeneti Otthonából is érkeztek ellátottak. Míg a gyerekek játszottak, a szüleik a szakemberekkel beszélgettek.