Mindig is érdekelt a biológia és a kémia, szeretek emberekkel foglalkozni, szociálisan érzékenynek tartom magam, ezért esett a választásom az orvosi pályára. A kórházban műtőssegédként dolgoztam, közben több osztályon is megfordultam. Izgalmas volt látni a központi műtőben a beavatkozásokat, és nagyon tetszett a szemészeti műtőben végzett gyakorlati munka is. Hasznos volt, hogy több szakterületre is ráláttam, így már konkrétan tudom, hogy milyen irányba induljak a tanulmányaim során