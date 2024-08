Az ingatlan a vízpart közelében, erdő szélén található, így nyugalom és természet közelsége garantált. A kertben élvezheti a vidéki élet minden szépségét, a nagy udvar pedig tökéletes helyszín lehet családi és baráti összejövetelekhez. Az udvarban található egy különálló vendégház is, ami tökéletes lehet szálláshely kiadásra vagy akár egy idősebb generáció részére, így valóban többgenerációs lakhatásra is alkalmas lehet az ingatlan. A környezet és az ingatlanok adottságai miatt kiválóan alkalmas vállalkozásra is, legyen az falusi turizmus, telephely vagy más vállalkozási forma. Az udvaron található egy ásott kút is, amely kiválóan alkalmas a kert öntözésére, így a zöld területek karbantartása egyszerűbb és költséghatékonyabb. A dupla garázs biztosítja az autók biztonságos tárolását, de az udvar mérete lehetővé teszi több gépkocsi, vagy akár munkagépek parkolását is. Egy-két fontosabb adat az ingatlanokról..- óriási telek 3613 nm- lakóház 117 nm- vendégház 82 nm- dupla garázs 31 és 28 nm- csűr 40 nm- erdőszéli- közvetlen kapcsolat a Zámolyi csatornával…És még sok-sok minden amit rejt ez a csodálatos ingatlan..”birtok”…További kérdéseikkel hívjon, de inkább nézzük meg és beszéljük meg a helyszínen akár HÉTVÉGÉN is!”

