Tavaly 701 ezer sofőrt büntettek meg a megengedett sebesség túllépéséért, és átlagosan 37.388 forintos bírságot róttak ki rájuk a rendőrök. Eddig 130–650 ezer forintos bírságot kellett fizetnie annak, aki az út menti ingatlanoknál helyezett el tiltott reklámtáblákat. Emiatt most már akár 156–780 ezer forintos büntetést is kiszabhatnak. A 3,5 tonnásnál nagyobb teherautókkal jegyzői engedéllyel lehet belterületi ingatlannál parkolni. Aki nem rendelkezik engedéllyel, szintén fizethet, augusztus 15-től 650 ezer forint helyett 780 ezer forintos bírságot is kaphat.

Nem érdemes rizikót vállalni

Mostantól 15,6 millió forintos bírságot fizethet az, aki autósiskolát engedély nélkül működtet. Az útdíjfizetés elmulasztása is többe kerülhet; 16–468 ezer forintos bírsággal jár a „bliccelés” a sztrádán. Magasabb lett az eredetvizsgát engedély nélkül vagy nem szabályosan végző műhe- lyek büntetési tétele is. Ezért 156 ezer és 1,56 millió forint közötti bírság jár, ha fény derül a szabálytalanságra.