Módosította a csornai képviselő-testület a fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásával foglalkozó rendeletét. A testületi ülésre készült előterjesztésből kiderül, hogy emelkedett az egy főre jutó jövedelemhatár mértéke, így több család is igénybe veheti a segítséget.

A fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásáról 2016-ban hozott döntést a képviselő-testület. Időközben többször is módosult a rendelet, többször is emelték a támogatás összegét. Előbb 500 ezer, majd 700 ezer forintra. A testület feltételként többek között a támogatott kérelmezők egy főre eső havi jövedelmét is meghatározta, 150 ezer, később 250 ezer forintban. Azért emelték meg a határt, hogy az önkormányzat minél több családot tudjon támogatni a lakáshoz jutásban.

A rendelet megalkotásakor csupán a csornai lakhellyel rendelkező fiatalok élhettek ezzel az egyszeri támogatással, ma már más településről Csornán letelepedni kívánó fiatal házasok is igénybe vehetik.

Az előterjesztésben olvasható, hogy a hazai bérek jelentős emelkedése indokolta a jövedelemhatár újbóli módosítását, hogy a kedvező folyamatok ne szűkítsék a helyi letelepedési támogatás igénybe vevőinek körét. 2016-ban hat, 2017-ben kettő, 2018-ban hat, 2019-ben kettő, 2020-ban huszonnégy, 2021-ben tizenkettő, 2023-ban négy család részesült támogatásban, idén eddig hárman kaptak segítséget.