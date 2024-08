A valóság azonban az, hogy a nevelési-oktatási intézményre kapott állami normatívát a fenntartó nem is fordíthatja másra, mint a fenntartásában lévő intézményei működésére. Ez maradéktalanul teljesül, amelyet a Magyar Államkincstár rendszeresen ellenőriz. Tehát a fenti súlyosan sértő és megosztásra alkalmas állítás alaptalan és méltatlan. Már csak azért is, mert többízben is jeleztük Benkovich atyának, hogy mivel tudomásunk szerint az alapítványok plébániai alapításúak, az Egyházmegyét azok egyházilag is szabályos, célszerű és jogszerű, törvényes és az Egyház lelki céljainak érvényesítését szolgáló működése érdekli. Ezért megítélésünk szerint Benkovich atya fenti megnyilvánulása is csak indulatkeltésre alkalmas.

Az intézkedésünkre azért most került sor, mert az említett alapítványok esetében, csak 2024. július 31-én, a plébánia átadás-átvételekor kaptuk kézhez az alapító okiratok másolatát. Ezekből számunkra most kiderült, hogy 2023. december 5-én módosították az alapító okiratokat, amely álláspontunk szerint vitatható, mert a világi jog szerint is elismert kánonjogi szempontból a megfelelő egyházi felettesi jóváhagyás nélkül ez nem történhetett volna meg. Ezzel vélelmezhetően elidegenítették az alapító Szentlélek-plébániától az alapítványokat, vagyis álláspontunk szerint „magánosították” az alapítványokat, amely megint csak nem áll az eredeti alapító Győri Szentlélek Egyházközség (mai neve: Győri Szentlélek Római Katolikus Plébánia) és a Győri Egyházmegye érdekében sem.

Egy másik súlyos probléma, hogy az Egyházi Törvénykönyv 285. kánonjának 4.§-a és a 286. kánonja szerint „(klerikusok) ordináriusuk engedélye nélkül ne vállalják világiak javainak igazgatását, vagy olyan világi hivatalokat, melyek számadási kötelezettséggel járnak …” illetve „Tilos a klerikusoknak a törvényes egyházi hatóság engedélye nélkül személyesen vagy mások útján, akár maguk, akár mások javára üzleti tevékenységet vagy kereskedést folytatniuk.” Mivel Benkovich Ferenc atya papként jelenleg is az említett alapítványok kuratóriumi elnöke, amelyek, különösen is a Szentlélek Alapítvány tulajdonában álló 480 férőhelyes Szent Anna Otthon révén üzleti tevékenységet folytatnak, álláspontunk szerint megvalósult és megvalósul a hivatkozott egyházi törvény folytatólagos áthágása. Emiatt a megyéspüspöknek kötelessége megfelelő óvintézkedéseket és szükség esetén szankciókat foganatosítani, valamint a cselekmény abbahagyására felszólítani.