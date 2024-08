A szárföldi Bakodi László meghívásának eleget téve keresik fel minden évben fiatalkoruk fontos helyszínét a kapuvár-miklósmajori határőrlaktanyában egykor szolgálatot teljesítő katonák. Idén csaknem százan gyűltek össze, a legidősebb résztvevő 76 esztendős volt.

– Különleges volt a találkozónk, mert sokan először vettek részt, külön öröm, hogy az ország minden pontjáról jönnek hozzánk. Szárföldön fogadjuk a vendégeket, onnan indulunk egykori szolgálati helyünkre. Kaptunk engedélyt, és bemehettünk a laktanyába is, ami egyrészt megható volt, másrészt elszomorító. A létesítmény ugyanis nagyon elhanyagolt. Valamiféle félbehagyott építkezésnek, átalakításnak a nyomait láttuk, de a toronyrész teteje eltűnt, a terület rendezetlen. Az emlékek persze így is feltörtek, és sokan megkönnyezték a régi élményeket – mesélte Bakodi László.

A volt határőrök korábban egy emlékhelyet is kialakítottak a Hanságban, melynél elhunyt bajtársaikról tisztelgéssel, gyertyagyújtással emlékeztek meg, név szerint is felemlegetve őket. A nyomsávot is „leellenőrizték”, azaz végigmentek az útvonalon, amit annak idején naponta bejártak.

– Kabaréba illő sztorikat idéztek fel a fiúk, és én nagy örömmel tapasztaltam, hogy milyen erős bajtársi közösséget alkotunk még mindig mi, az egykori miklósmajori határőrök. Ez volt a hatodik találkozónk, és a kezdetekben nem gondoltam volna, hogy ilyen kötődés van és alakul ki köztünk annak ellenére is, hogy természetesen nem egy időben szolgáltunk az őrsön – jegyezte meg Bakodi László.