Segítség az önálló élethez

Kiss Fatima és Vájlok Adrián márciusban költözött a Fiatalok Házába. Most első gyermeküket várják.

– Mindketten tősgyökeres jánossomorjaik vagyunk. Sajnos korábban hiába kerestünk itt albérletet, csak Mosonmagyaróváron találtunk. Jó volt visszaköltözni a társasházból ide – avatott be Adrián.

Kiss Fatima és Vájlok Adrián márciusban költözött a jánossomorjai Fiatalok Házába: az alacsony bérleti díj és rezsiköltség mellett leendő önálló otthonukra is takarékoskodni tudnak.

– Az óvári albérlet bútorozott volt, ezt a jánossomorjai lakást viszont most magunk rendeztük be. Ha összejön a saját lakás, vihetjük magunkkal a bútorokat, műszaki cikkeket. Most havi ötezer forintot fizetünk bérleti díjként, körülbelül harmincezer forint a rezsiköltség és egy előtakarékosságot is vállalnunk kellett, ami nagy segítség lesz a saját ingatlan vásárlásakor – vette át a szót Fatima, aki tizenötödik hete hordja szíve alatt gyermekét.

A Fiatalok Házának egyik lakását Kis Fatima és Vájlok Adrián bérli, a felvételen Bella Zsolt alpolgármesterrel.

Fotó: Kerekes István

Már azt is megtervezték, hogy hogyan osztoznak a nappali, hálószobás lakáson, ha már hárman lesznek. Három évig terveznek itt maradni.

– Jó a lakás elrendezése, a szomszédok is, örülünk, hogy van udvara, így olyan, mintha kertes házban élnénk. Az épületet szigetelték, parkettáztak és fűtését is korszerűsítették – tette hozzá a leendő anyuka, megjegyezve, hogy ők mindenképp szülővárosukban maradnának, ahol sok program is a fiatalok rendelkezésére áll.

Támogatás minden korosztálynak

– Az első osztályos tanulók iskolával egyeztetett füzetcsomagját az önkormányzat vásárolja meg és adom át személyesen az évnyitón. Támogatjuk az első lakáshoz jutókat is. Ha a fiatal házasok nevén még nem volt ingatlan, akkor az első lakáshoz juttatásukat 300 ezer forintos kamatmentes kölcsönnel támogatjuk, amit 10 év alatt kell visszafizetniük úgy, hogy a negyedik évtől kell elkezdeniük a törlesztést. Ezt az összeget nem kell visszafizetni abban az esetben, ha tanköteles korú gyermek él a családban és ő abdai iskolába van beíratva. A szociális tűzifa programból szoktunk a rászorulóknak tűzifát adni, amit saját fánkkal egészítünk ki, mert az önkormányzatnak elég sok erdeje van. Karácsony előtt pedig a szépkorúaknak szoktunk egy csomaggal, illetve az utóbbi években egy vásárlási utalvánnyal kedveskedni. A testület minden évben megemeli az egy főre jutó összeget, a vásárlási utalvány a három abdai boltban lehet levásárolni – sorolta a támogatásokat Szabó Zsolt abdai polgármester.