Mint minden közlekedési eszköznél a rolleresek közt is vannak olyanok, akik feszegetik a határokat és nem figyelnek a többi közlekedő biztonságára. Ez azért szomorú, mert a körültekintően közlekedő többséget is rossz színben tüntetik fel. Személy szerint nagyon örülök annak, hogy elkezdődött a szabályozás. Korábban motoroztam is, bár sose estem aszfalton, megtanított a fizika tiszteletére. A rollerek esetében különösen oda kell figyelni, hiszen egyes eszközökkel akár 50-60 kilométer per órára is fel lehet gyorsulni, ugyanakkor szinte semmilyen fizikai védelmet nem biztosítanak a vezetőnek. A rollerek súlypontja alacsonyan, viszonylag közel a földhöz található, míg a rajtuk álló emberé jelentően magasabban van, ami szintén növeli a baleset veszélyét.