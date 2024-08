A Kathpress katolikus hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a támogatást mindenekelőtt az üldözött keresztényeknek szánják.

Az összeget évente a osztrák kancellár hivatalának költségvetéséből fogják elkülöníteni oktatási, egyházi projektekre, illetve a nők és gyermekek helyzetét erősítő kezdeményezésekre.

Raab nyilatkozatában különös gondot fordított a vallásszabadság jelentőségének, amit a világ számos országában nem, vegy csak korlátozottan biztosítanak. Ezért "különös felelősség hárul ránk, hogy nemzetközi szinten is fellépjünk a vallási kisebbségek üldözése ellen" - mondta. Az osztrák néppárti politikus hangsúlyozta: a kisebbségben élő keresztények vannak kitéve a legnagyobb üldöztetésnek, ezért különleges védelemre és támogatásra van szükségük.

A miniszter kiemelte, hogy Ausztria többször szót emelt az ENSZ-ben, európai uniós szinten és más nemzetközi szervezetekben is a vallásszabadság, az üldöztetéssel szembeni védelem, valamint az emberi jogok érdekében. Emellett felidézte, hogy az osztrák kancellár hivatalában májusban alakították ki a vallási kisebbségek nemzetközi védelmével foglalkozó stábot, amely egyebek között a most bejelentett pénzügyi támogatás elosztásával is foglalkozni fog.