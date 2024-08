A nagycenki Széchenyi-kastély kápolnája bizonyára rengeteg ima titkait őrzi az elmúlt évszázadokból. Olyan imák emlékeit, melyeket akár személyes célokért, a család üdvösségéért, vagy a nemzet sorsának jobbra fordulásáért mondhattak el az ódon falak között. De talán olyan eseményre még nem volt példa, ami szombaton történt: Széchényi Sándor, az Országos Széchényi Könyvtár megalapítójának, Széchényi Ferencnek, valamint Széchenyi István testvérének, Széchényi Lajosnak az egyenes ági leszármazottja, és felesége, Monica Valderrey a kápolnában újította meg az 1990-ben, Argentínában tett házassági fogadalmát.

Széchényi Sándor és Monica Valderrey a nagycenki Széchenyi-kastély kápolnájában újította meg házassági fogadalmát.

Fotó: Máthé Daniella.

Lapunkban két évvel ezelőtt beszámoltunk arról, amikor Széchényi Sándor, azaz Alejandro Szechenyi, azért utazott lakhelyéről, Patagóniából Nagycenkre, hogy 1996-ban elhunyt édesapja utolsó kívánságát teljesítse: elhozta hamvait, hogy felmenőivel együtt, ősei földjén leljen végső nyugalomra. Most újra Magyarországra érkezett, és ennek a látogatásnak az egyik célja az volt, hogy beteljesítse régi álmát: az ország történelmében kiemelkedő szerepet játszó elődei földjén erősítse meg házassági esküjét.

„Sí.” – azaz: igen, hangzott el a feleség szájából a válasz 34 esztendő után újra a ceremónia vezetőjének kérdésére, és miután a férj is kijelentette esküje megerősítését, a Széchényiek címerével díszített oltár előtt megcsókolták egymást. A szertartás vezetője, Lukácsné Kolonics Zsuzsanna Friderika megható beszédében szólt arról, hogy köszönet illeti Monica-t azért a megértésért és támogatásért, amiben Sándort részesíti a magyar gyökerek megismeréséért tett erőfeszítéseiért, és az ősi család hagyományainak ápolásáért. Beszélt arról is, hogy a gyűrűk, amelyeket újra felhúztak egymás ujjára, térben is időben is hatalmas távolságot tettek meg, míg az argentínai esküvőről Nagycenkre érkeztek.