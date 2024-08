– Azt azért nem mondhatjuk, hogy térségünkben a felvételi pontszámok kihirdetésének időszaka a legaktívabb az albérletek értékesítésében –szögezte le lapunknak Bubla Zoltán ingatlanszakértő. Albérletpiac – akik megengedhetik a pénztárcájuknak, akkor inkább vásárolnak ingatlant.

Albérletpiac – Az egyetemisták általában közösen, együtt keresnek és bérelnek ki ingatlant vármegyénkben.

Fotó: Molcsányi Máté

A vármegye nyugati, északnyugati csücskében egész évben keresik az albérleteket, a tapasztalatok azt mutatják, akik egyetemre jelentkeznek és nagyjából tudják is, hogy felveszik őket, előre keresnek lakhatást maguknak. Érdekes tény azonban, hogy az utóbbi években csökkent azon bérbeadók száma, akik fiataloknak adnák bérbe ingatlanjukat. Ennek ellenéri gyakori, hogy ha az egyetemisták vagy szüleik megengedhetik a pénztárcájuknak, akkor inkább vásárolnak ingatlant. Így biztosított a lakhatásuk a tanulmányaik alatt és egyetemi társaiknak is bérbe tudják adni az üres szobákat. Nem utolsó sorban jó befektetés is a lakásvásárlás.

Többen inkább vásárolnak

A 15–18 négyzetméteres szobákat keresik

Bérleti díj és rezsi

– Az egyetemistáknak szóló ideális albérletben sok tágas szoba van. Az már nem ritka, hogy hárman, akár négyen bérelnek közösen, ahol mindenkinek megvan a külön élettere. Együtt használják a konyhát, mellette a fürdőt. A 15–18 négyzetméteres szobákat keresik elsősorban.

Fontos paraméter továbbá, hogy közel legyen az ingatlan az egyetemhez, jól felszerelt legyen, és jól használható beépített bútorokat, szekrényeket tartalmazzon. Napjainkban ritka az olyan bérlő, aki egyedül költözne – fogalmazott Bubla Zoltán ingatlanszakértő.

Albérletpiac – Sokan együtt bérelnek

Mint mondja: keresettek a 60-80 négyzetméteres lakások megyeszerte. Ezt akár hárman, négyen bérlik ki együtt, így megoszlik a bérleti díj és a rezsi is. Az albérletek tekintetében Győr továbbra is kiemelkedő az árak tekintetében is, a megyeszékhelyen a legmagasabbak a bérleti díjak. Ezután Sopron következik, a határ közelsége miatt itt is hasonlóan nagy a kereslet az albérletek iránt.

Az elmúlt években az albérletpiac jelentős változásokon ment keresztül Sopronban és nemcsak az egyetemi felvételik időszakában növekszik a kereslet, hanem egész évben.

Sopronban kevés a kiadható ingatlan

Wagner István, a soproni Wagner ingatlaniroda tulajdonosa elmondta: nemcsak az egyetemisták szembesülnek kihívásokkal a keresésük során, hanem azok is, akik munka miatt költöznek a városba. – Az albérletpiac Sopronban keresleti piac, ahol az albérletek iránt egész évben nagy az érdeklődés. Gyorsan elkelnek, gyakran még hirdetés nélkül is, ismeretségi körökben terjed a hírük. Az árak 120–150 ezer forint között mozognak, a lakás méretétől és állapotától függően. A diákok általában az egyetem közelségét keresik és gyakran többen állnak össze egy-egy lakás közös bérlésére, de még így is nehezen találnak megfelelőt. Engem is naponta többször hívnak, viszont nálunk jelenleg már nincs olyan ingatlan, ami kiadható –mondta.