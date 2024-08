Legutóbb a kapuvári Provertha zrt. jóvoltából az elektronikai és elektrotechnikai szakmákból kaptak ízelítőt a Rábaközi Művelődési Központ által szervezett nyári tábor résztvevői. Németh Andrea, Szücs Gábor és Varga Máté fogadták a diákokat a vállalkozás üzemében és mutatták be a Provertha működését, valamint a szakmákat. A gyárban elektromos technikai csatlakozókat és alkatrészeket gyártanak, panelokat szerelnek és tűznek, de szerszámgyártás, kábelkonfekcionálás, használati cikkek gyártása is szerepel a vállalat tevékenységei között. A kapuvári galvanizálóüzemben műanyag termékek festését, galvanizálását és csomagolását is el tudják végezni. A cég magyarországi üzemeiben közel 800 főt foglalkoztatnak.

Látogatásuk során a gyerekek megismerkedhettek az automatikai technikus, az elektronikai technikus, az elektronikai műszerész és a targoncavezető-szakmákkal.

A kamara képviselői jártak a roadshow keretében a Csornai Sportegyesület táborában is. Ott az építőipar került a központba: a 2010-ben alapított, rábatamási B-West Bau Kft.-vel ismerkedhettek meg a fiatal focisták. Az ács, tetőfedő és bádogos szakma szépségeiről, rejtelmeiről beszéltek nekik a cég munkatársai. Kiscsoportos feladatok részeként a lemezvágást, hajtogatást, szegecselést, ereszcsatorna-illesztést, szegelést ki is próbálhatták a gyerekek, de munkavédelmi oktatásban is részesültek.