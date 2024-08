A soproni fotógráfus, Agg Pál még 2009-ben kezdett el fotózással foglalkozni, azon belül a divat és portré stílusban bontogatta a szárnyait. Majd 2016-ban jött a fordulópont az életében, amikor 180 fokos fordulatot vett és kutyák kerültek a lencse másik végére. - Nyolc évet töltöttem a divat világban, és megmondom őszintén, nem találtam meg benne magam és kihívást sem jelentett számomra. Ekkor kezdtem el egy új területet keresni, amikor olyan fotókat láttam kutyákról, amik abszolút magával ragadtak. Egy darabig kettőt párhuzamosan csináltam, de egyre inkább látszott, hogy számomra az állatfotózásban több a kihívás és a fantázia - kezdett bele Agg Pál, aki meglepő módon a természetfotózás sosem vonzott.

- Ez a világ sosem állt távol tőlem, hiszen gyakorlatilag születésemtől fogva kutyás családban vagyok. A későbbiekben sem változott, hiszen a nejem és én is hoztunk kutyát a kapcsolatba. Így négy-öt kutyás családdá váltunk, ahol ahol nem volt kérdés, hogy kedvenceink milyen pozíciót töltenek be. Ebből szépen lassan elindult egy új út, ami teljesen más technikákat és szemléletmódot igényeltek, mint az ember fotózás. Így lényegében a nulláról kezdtem el felépíteni a vállalkozást, amit nyolc éve csinálok. A feleségem is sokat segít a fotók elkészítéséhez, hiszen a koncentráció és a parancsok betartása miatt ez egy kétemberes munka - mondta el Pál. Hozzátette, ma már 4-5 különböző stílusban készíti a képeit, de rendszeresen keresi az újat.