Szombaton és vasárnap Sopronból és Nezsider (Neusiedl am See-ből) is két-két vonat indul. A vasúttársaság optimális csatlakozási lehetőséget biztosít a Fertő-táj vonatokra a Győr (Budapest), illetve a Szombathely (Szentgotthárd) felől érkező turistáknak is. Ráadásul a járatok kerékpárszállításra is alkalmasak.

A vonatok lehetővé teszik az egy- vagy kétnapos aktív kikapcsolódást is a felfedező- jeggyel, amely a Sopron–Fertő- szentmiklós-Pomogy (Pamhagen)–Nezsider (Neusiedl am See) viszonylaton közlekedik.