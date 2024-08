30 éve - Elmaradt a roham címmel körképet készítettünk a szezonvégi árleszállításokról

Győr

Győrött a Murányi Kereskedőházban, az egykori Kis-Duna Áruház helyén Szalai Istvánné, a ruházati osztály vezetője elmondta, augusztus 8-tól kezdték az akciót három és fél millió forintos készlettel, amelynek idáig körülbelül hatvan-hetven százaléka fogyott el, de még bőséges a választék. A férfi konfekcióárut harminc, de egyes szövet férfinadrágokat, zakókat ötven százalékkal értékeltek le. A női konfekciónál és a gyermekáruknál is harmincszázalékos engedményt adnak, a lakástextilosztályon pedig függönyvásárt tartanak. A leárazás ezen a héten még tart a készlet erejéig. Pekó Csabáné, a cipőosztály vezetője elmondta, mindenféle nyári szandál és szandálcipő olcsóbb most harminc százalékkal. A három milliós indulókészlet hetven százaléka már elfogyott. Az Arrabona Áruház igazgatója, Karolusz István arról számolt be, hogy már július 25-én elkezdték az akciót, amely e hét végéig még tart. 25 millió forint értékű nyári ruházati és cipőárukészletet kínálnak. A leárazás mértéke harminctól ötven százalékig terjed, igazi roham már évek óta nincs. E héten a kemping- és strandcikkeket árazták le. A Centrum Áruházban augusztus 13-ával véget ért a leárazás, ám lesz még folytatás is. Gombos Istvánná reklám menedzser elmondta, a július 25-én indult akciót egy héttel meghosszabbították, olyan nagy volt a kereslet. A 12 milliós leértékelt nyári árukészlet mintegy 70 százaléka elkelt. 30-40 százalék kedvezménnyel véglegesen olcsóbbá tették a nyári árukat, amíg a készlet tart. A butikok mellett a legtöbb sovány pénztárcájú ember fej - fordítva sétált el, gondolva, ott csak „a felső tízezer” vásárol. Pedig az idén Győr belvárosában is nem egy helyen 70 százalékos volt a leárazás a maszek üzletekben. A Fantázia női és gyermekdivatáru-butik vezetője, Kővári Béla mondta: augusztus 1-jétől 20-ig tart kedvezményes vásárt, húsztól ötvenszázalékos leértékeléssel, de egyes árucikkeknél hatvan százalék engedményt is ad. A kiskereskedők többnyire beszerzési áron adják az árut, de a lényeg az: ha a vevő elégedett, akkor visszatérő vásárló válhat belőle.

Sopron

A soproni Ikva Áruház ruházati osztályán már három héttel ezelőtt megkezdődtek a szezonális akciók - tudtuk meg Koloszár Lászlóné vezetőhelyettestől. A nyári ruhák egy részét harminc-negyven százalékkal olcsóbban kínálták. Ez az akció ugyan befejeződött, de az árukészlet másik részét még mindig hetvenszázalékos kedvezménnyel értékesítik. A méteráruosztályon továbbra is az eredeti ár ötven százalékáért lehet hozzájutni az anyagok egy részéhez. Az idei nyári vásár nem éri el a korábbiak népszerűségét. A Bástya Áruházban nagy a sikere a mintegy három héttel ezelőtt elkezdődött szezon végi kiárusításnak - tájékoztatta lapunk munkatársát Horváth Béláné. Az üzletben átlagosan hetven százalékkal szállították le nem csak a nyári, hanem más ruhák árát is. A készlet jelentős része már elfogyott. Voleszák Ferenctől, a Fenyő Áruház igazgatójától megtudtuk, hogy a strandcikkekre és a kempingfelszerelésekre egy hete indították meg a harmincszázalékos árleszállítást, az akció egyelőre még tart, de az árukészlet már kifogyóban van. A Sandro cipőbolt még a héten folytatja a mintegy két héttel ezelőtt meghirdetett árleszállítást-mondta az üzlet egyik eladója, Pap Marica. Mind a férfi nyári és alkalmi lábbeliket, mind a női szandálokat tíztől harminc százalékig terjedően kínálják olcsóbban. A három hét alatt sikerült a nyári árukészlet jelentős részét értékesíteni.

Mosonmagyaróvár

A mosonmagyaróvári Kisalföld Áruházban egy hete tart a nyári vásár. A nyári szandálok, a vászoncipők és a nyári ruhák 40 százalékkal, a női, férfisortok, a férfivászonnadrágok, a gyermek vászonpantallók, valamint a fürdőruhák és a pólók 30 százalékkal kerülnek kevesebbe, mint korábban. A Diadém Kereskedelmi Kft-hez tartozó üzletek közül a Magyar utcai Anyák boltjában már négy hete tart a leárazás. Az árukészlet nagy része már elfogyott, de még mindig sok gyermekruhát, ezen belül pólókat, kisingeket, szabadidőruhát, indiai szoknyát és blúzt kínálnak a vásárlóknak 70 százalék kedvezménnyel. Ezenkívül van még 89 forintért kislányruha, kamaszatléta 40 százalékkal olcsóbban, valamint fiú- és lányka alsónemű 25-36 forint között. A Felsőruházati üzletben három hete tart a leértékelés. A vászon hosszúnadrágok, a rövid ujjú pólók 40-70 százalékkal olcsóbbak. A Kontúr Kereskedelmi Rt. - hez tartozó Sport játék üzletben a következő portékák kedvezményezettek: a műanyag kempingáru egy hete 30, a jövő hét hétfőtől a férfi-, női, lánykafürdőruhák 30, az úszómedencék. a gumimatracok és úszóövek 20, a rövid ujjú pólók és strandruhák szintén 20 százalékkal kerülnek majd kevesebbe. A leárazás mindenhol az árukészlet kimerüléséig tart. Érdemes körülnézni a butikok környékén is, néhol ugyanis 50 százalékkal, de a legtöbb helyen sajnos csak 10-20 százalékkal mérsékelték az egyébként embertelenül magas árakat.

Csorna

„Hol vannak m ár azok a régi, nagy tömegeket vonzó nyári vásárok, amikor mi is alig fértünk be a boltba" - sóhajtottak fel külön-külön, mégis egybehangzóan azok a csornai kereskedők, akiket az idei, szezon végi leértékelésről kérdeztünk. A Rábaközi Áruház kötött- és divatáruosztályának vezetőhelyettese, Kiss Gáborné szerint náluk mindig van olcsó áru, de emellett a kimondottan nyári cikkek leértékelését is tervezik. - Szerencsére a kánikula úgymond jól kivitte a nyári holmikat, így meglehetősen szűknek ígérkezik azon áruféleségek köre, amelyek olcsóbbak lesznek - mondta az osztályvezető-helyettes. Hasonlóan vélekedett Horváth Jánosné, a konfekcióosztály helyettes vezetöje is. Náluk várhatóan néhány női ruháért, szoknyáért és férfizakóért kell majd kevesebbet fizetni. S hogy mennyit? Háner József, az áruház gazdasági vezetője úgy véli, körülbelül 30 százalék körüli lesz az engedmény. Ottjártunkkor még nem tudtak nyilatkozni a leértékelés pontos időpontjáról. A Fekete-Fehér divatüzlet tulajdonosa, Martincsevics Györgyné úgy tájékoztatott, hogy náluk már tart a leértékelés. Minden ujjas és ujjatlan, nyári anyagból készült női ruha és kosztüm máris alacsonyabb áron kapható, és ez 500-1000 forint megtakarítást jelent a vevőknek. Az akciót az augusztus 20-i csornai búcsú előtti napokra időzítették. A Rasztovich Divatházban minden évben tartanak nyári vásárt, tudtuk meg Rasztovich Miklóstól. A feltehetően augusztus végén sorra kerülő akció során 200-500 forint lesz az árengedmény. Főleg nyári nadrágokhoz, ingekhez, zakókhoz, rövidnadrágokhoz és pólókhoz jutatnak hozzá kedvezőbb összegért a vásárlók, amíg a készlet tart.

Kapuvár

A nyári szezonzárás közeledte csak néhány üzletet érint Kapuváron, a kereskedők inkább állandó kedvezményekkel próbálják csalogatni a vásárlókat, mondván, a kedvezményes árak és bőséges árukínálat vonzóbb, mint a néhány hetes akciók. A Hanság Áruház több osztályán kínálják átlag alatti árakon portékájukat a kereskedők, igazi szezon végi engedmények azonban csak a cipőosztályon várják a vásárlókat, ahol nyári lábbeliket, papucsokat, szandálokat vásárolhatnak 20 -40 százalékos engedménnyel, míg a raktár ki nem ürül. Az ÁFÉSZ élelmiszerüzleteiben a mosóporok és a rizs olcsóbb, mint korábban. A Fő téri műszaki szaküzlet Mountain Bike kerékpárjait szeretné értékesíteni 15.400 forinttól, mielőtt beköszöntene az esős évszak. A rendőrlámpák tövében működő porcelánszaküzletben a nyár végi sláger a 85 forintért kínált jégakku és a hűtőládába való hűtődobozok mérettől függően 54-től 255 forintig. A város másik áruházában, a Kis-Rábában a múlt héten ért véget a szezon végi kiárusítás. 30-50 százalékos áron kínáltak darabárut, nyári cipőket és ruhákat.