40 éve - Elismerés illeti a mezőgazdaság dolgozóit

Alkotmányunk születésnapját a munkás-paraszt szövetség jegyében ünnepelték hétfőn Veszprém megye fiatal városában, Tapolcán. A délelőtti nagygyűlésen Gyenes András, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke mondott ünnepi beszédet.

1984. augusztus 22. - Gyenes András: "A magyar népet sok háború pusztította, hiszen itt a hadak útján, ahol egy évezrede élünk, nem volt hosszantartó béke. Fotó: Kisalföld archívum

— Augusztus huszadika olyan ünnepünk, amely híven kifejezi, hogy nemzetünk megőrzi történelmének a legjobb hagyományait és egybefűzi gazdagítja azt a szocialista építés céljaival, a jelenkori nemzeti programunkkal. Ma ünnepeljük a néphagyományok szerint az aratást és annak eredményét, az új kenyeret is. Most, az aratás után teljes biztonsággal megállapíthatjuk, hogy ebben az évben is megtermett az ország kenyere, s nyugodtan mondhatjuk: nem fogunk hiányt szenvedni — hangoztatta Gyenes András.

A továbbiakban szólt az elmúlt időszakban nehéz körülmények között végzett szocialista építőmunka eredményeiről, a további tennivalókról. Kiemelte:

Dicséret és elismerés illeti a mezőgazdasági dolgozókat akik az ország kenyerét megtermelték, jó munkáinkkal az idén is sok gondot okozó időjárási viszonyok ellenére

— nagy érdemeket szereznek a színvonalas élelmiszerellátás biztosításában.

— Az eredmények és a gondok tükrében — mondhatni törvényszerűen — még élesebb megvilágításba kerülnek az olyan jelenségek, mint a felelőtlenség, a rossz munka, az állampolgári fegyelem lazaságai, ezek elnézése, a társadalmi tulajdon megsértése, az élősdiség. Ezek természetes ellenérzést váltanak ki, és azt a jogos igényt, hogy mindenki, aki illetékes, határozottabban, minden szinten — kis és nagy beosztásban egyaránt — a saját munkáért érzett felelősség erősödését feltételezi. A magyar munkások, parasztok, értelmiségiek szakértelme és szorgalma vett és marad a legfőbb biztosítéka annak, hogy nem csak megőrizzük amit elértünk, hanem megteremtődnek a feltételei a gyorsabb előrehaladásnak és ennek mértékében az életszínvonal, a nép jóléte emelkedésének.

— A magyar népet sok háború pusztította, hiszen itt a ,,hadak útján”, ahol egy évezrede élünk, nem volt hosszantartó béke — mondotta ezután Gyenes András. —

A mi véleményünk az, hogy a világbéke megőrzéséhez az út nem az újabb és újabb fegyverkezési fordulókon, hanem a fegyverzetek korlátozásán keresztül vezet. Meggyőződésünk, hogy a nemzetközi feszültség erősödése nem visszafordíthatatlan folyamat, és az emberiséget fenyegető legnagyobb veszély elhárítható Ma, a kiélezettebb helyzetben is valljuk: a világháború elkerülhető.

Az elkövetkező időszakban nemcsak hazánk felszabadulása, közelgő negyvenedik évfordulójának méltó megünneplésére készülünk, hanem több más fontos politikai eseményre is, amelyek közül kiemelkedik országunk vezető erejének, a Magyar Szocialista Munkáspártnak a XIII. kongresszusa. Az esemény fogadtatását azok a következetesebbenlépjen fel minden ilyenfajta kártékony jelenséggel szemben. A nagyobb rend megteremtése munkaverseny-felajánlások fejezik ki a legjobban, amelyek a felszabadulás 40. évfordulójára és a kongresszus.