Nem lennénk magyarok, ha nem fanyalognának sokan emiatt, pedig most tényleg nehéz fogást találni, mert gyakorlatilag tökéletesen működő dologról van szó.

Mostanáig kétféle ember létezett, aki eddig is szelektíven gyűjtötte ezeket a dolgokat, és volt a másik réteg, amelyik nem így tett. Az első csoportnak igazából édesmindegy, hogy a szelektív szigetig vagy a boltig megy, a másik viszont jó eséllyel most vált gyűjtögetésre, ha csak nincs feleslegesen kidobható ötven forintja termékenként.

Bár a napokban futottam bele ismerős posztjába, aki arról panaszkodott, hogy neki csak a hatodik üzletben jött össze a művelet. Én azonban ilyet nem tapasztaltam, eddig mindig ment minden, mint a karikacsapás. Szerintem pozitív az összkép. Időnként a QR-kódot nehezen olvassa be a gép, így a beazonosítás nem mindig gyors, de ha ezen is túljutottunk, akkor pillanatok alatt szabadulhatunk meg a dobozoktól, flakonoktól, és ha a számlánkra kérjük a pénzt, gyakorlatilag a gombnyomással egy időben meg is érkezik az összeg.

Amit még többen kiemeltek, hogy van lehetőség jótékony célra is felajánlani a betétdíjat. Emellett pedig természetesen a megszokott kupon is kérhető, amit ráadásul nem is kell azonnal levásárolni az adott üzletben.

Szóval a magam részéről elégedett vagyok a rendszerrel, de azért abban is biztos vagyok, alapvetően nem ezzel oldjuk meg a szemetelés legégetőbb problémáit.

Viszont ezzel tehetünk egy kis lépést afelé, hogy talán szép lassan másban is környezettudatosabbá válik az ember...