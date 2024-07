Két önkéntesüknek, Csopják Tamásnak és Kis Mártonnak hatalmas szerencsében volt része a Dél-Hanságban. Egy, már nagy méretű fiókát vezető darupárt figyeltek meg. Ezzel beigazolódott, hogy több mint 100 év után újra költ ez a nemes madár térségünkben.

– A madarászok megfigyelése azért nagyon érdekes, mert a rendelkezésre álló adatok szerint a Hanság, illetve a Fertő tó vidékén 1905-ben fészkelt utoljára daru. Ezenkívül az 1910-es évekből a Nagy-Berekből, Fonyód mellől van még adat, aztán el is tűntek a hazai fészkelő faunából – világította meg a megfigyelés különlegességét Tatai Sándor, a Fertő–Hanság Nemzeti Park (FHNP) tájegységvezetője. Mint a szakember elmondta, ennek az oka egyértelműen az élőhelyek átalakítása volt.

– Az elmúlt 50 évben tudatosan próbáljuk az élőhelyeket helyreállítani, javítani. Ennek tudjuk be, hogy újra próbálkoznak a darupárok fészekrakással. Nem lehet kizárni, hogy a korábbi években is költöttek, mert nagyon rejtve raknak fészket. Valószínű, hogy a most megfigyelt párral találkoztunk már tavasszal. Ennek a helynek a környékén márciusban megfigyeltünk egy szép násztevékenységet mutató párt, de aztán eltűntek. Amikor a tojó leül, akkor rejtve marad. Most szerencsére sikerült őket megpillantani a fiókájukkal. Ezenkívül még két helyszínen láttunk a tavasszal párokat, ott még nem sikerült megtalálnunk a fiókákat, de ez nem azt jelenti, hogy nincsenek, csak azt, hogy ügyesen rejtik el őket – szögezte le Tatai Sándor.

– A daru a XIX. század végére gyakorlatilag eltűnt a Kárpát-­medencéből. Még harminc éve is ritka vendég volt a vidékünkön, aztán az ezredforduló után lassan, az elmúlt években pedig már jelentősen megnőtt a hazánkon átvonuló darvak száma. E tendencia a régiónkat mintegy 10 éve érte el, várható volt, hogy előbb-utóbb költeni is fognak. A Marcal és a Kerka mentén már költöttek a darvak, de valószínűleg egyre többet fogunk találni belőlük – véli Pellinger Attila, az FHNP osztályvezetője.