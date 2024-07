A Mabisz adatai szerint a viharok miatt a százhúszezer forint feletti átlagkár nagyjából húsz-negyven százalékkal haladja meg a pár évvel korábbi összegeket. Ez egyrészt jelzi az idei viharok intenzitását, másrészt a megemelkedett építkezési, újjáépítési költségeknek köszönhető.

– A lakásbiztosítási szerződéseinket érdemes évente legalább egyszer felülvizsgálni, hogy ingatlanunk esetleges korszerűsítése, ingóságaink gyarapodása után, illetve az erős inflációs környezetben is megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzünk – javasolta Kunert András független biztosítási alkusz, aki arról is beszélt, hogy vihar esetén az egyik leggyakoribb a villámcsapás vagy annak másodlagos hatása.

– Kárt okozhat még a jégeső is, ami többször előfordult Győr környékén. Akinek napeleme van, annak érdemes erre is biztosítást kötnie. A fakidőlés is okozhat károkat. Érdemes tudni, ha saját fánk okoz kárt, akkor nem fizet a biztosító, ha a szomszéd fája dől a mi birtokunkra, akkor a szomszéd biztosításának felelősségbiztosítása fedezi – mondta el a szakember, aki azt tanácsolta, hogy a kárszemléig csak a legszükségesebb állagmegóvási munkálatokat végezzük el és lehetőleg készítsünk mindenről fényképfelvételeket.