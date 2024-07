Elsőként arról határozott a plénum, hogy a cég alapító okiratában új telephelyeket jegyeznek be. A kft. ugyanis az eddig használt Laky Döme utcai irodákból elköltözött. Új telephelyekként a csornai termálfürdőt, a termálkút és árok helyrajzi számát, a Soproni úti új szolgáltatóházat és a leendő sportcsarnok címét vezették át.

A képviselő-testület hozzájárult, hogy a Csorna Projekt 50 millió forint összegű folyószámlahitelről, átmeneti rulírozó hitelről kössön szerződést egy pénzintézettel. Ehhez az önkormányzat kezességet is vállalt. Sági Géza az ülésen elmondta: esetleges rendkívüli kiadások miatt van szükség az intézkedésre. A rulírozó hitelt év végéig vissza kell fizetni, de január elsejétől újra megnyitható. A kezességvállalásról kifejtette: a kft. alapvetően támogatásokból élő társaság. És noha vannak egyéb bevételei is, azok mértéke még nem olyan, hogy azt a bank befogadná. Ezért kell az önkormányzati kezességvállalás.

Arról is döntöttek a képviselők, hogy Vilmos Park Kft. továbbra is használhatja a Szent István téri egykori pártok házában az eddig is igénybe vett irodahelyiségeket.