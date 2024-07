Ünnepre gyűltek össze a napokban Ásványrárón. Ennek apropóját az adta, hogy két utca újulhatott meg a szigetközi településen. Az esemény kapcsán a helyiek utcabált is szerveztek, s meghívták Nagy István agrárminisztert, a térség országgyűlési képviselőjét.

– Ásványráró önkormányzata szép számban részesült az utóbbi években olyan pályázati forrásokból, melyek a település hosszú távú fejlődését szolgálják – emelte ki köszöntőjében Nagy István.

Ezúttal két utca felújításának örülhetnek az ásványráróiak. Az Árpáskerti utca kivitelezése a Magyar Falu Programon keresztül valósult meg, bruttó 27 millió forintból. A Dózsa György utca felújítását TOP Plusz-forrásból valósították meg. A projekt kivitelezési értéke bruttó 36 millió forint volt.

– Ásványráró fejlődése egyaránt köszönhető a sikeres pályázatoknak, a jó kormányzati együttműködéseknek, va­­­­lamint az önkormányzat és a lakosság együtt gondolkodásának – hangsúlyozta a tárcavezető. – Ez a tudatos tervezés az infrastrukturális, a jóléti és a közösségi élet fejlesztéseit együttesen képviseli. S ma már azt is jól látjuk, hogy a kitartó munka meghozta gyümölcsét, bizalmat szavazott a lakosság a további építkezésre.

A településen június 9-én újból Popp Ritának szavaztak bizalmat a helyiek, így folytathatja polgármesterként az elkezdett munkát. A régi-új településvezető, mint közösségi oldalán is írja, munkáját a helyiek bizalmától megerősödve folytatja, bizakodva és nagy tervekkel néz a következő öt év elé.

Popp Rita az útátadó ünnepségen arról beszélt, hogy Ás­ványrárón a közösségi élet felfelé ível, és ezért mindent megtesznek a jövőben is. Hangsúlyozta még, hogy a település közösségeinek összetartását példázza az utcabállal egybekötött útátadó ünnepség a felújított utcában.