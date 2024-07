A hallgatói aktivitást, a tanulási hatékonyságot is növelik azok a módszertanok, amelyeket a Széchenyi István Egyetem képzése kínál oktatóinak. Fotó: Dudás Máté/Széchenyi István Egyetem

Dr. Gombkötő Nóra, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Agrárökonómiai Tanszékének docense hasonló okokból jelentkezett a képzésre. „A megszerzett tudás segít abban, hogy a tananyagokat még inkább a gyakorlatra, az agrárszektor valós kihívásaira és megoldásaira tudjam építeni. Ez különösen fontos a mezőgazdasági adatbázisok és a biometria tantárgyak oktatása során, ahol a modern technológiai eszközök és adatkezelési módszerek alkalmazása kulcsfontosságú” – világította meg az oktató. A tanároknak hirdetett kurzus jelenléti alkalmaival kapcsolatban kiemelte, azok megkönnyítették az új ismeretek elmélyítését, a csoportmunkák és a szimulációk során közvetlenül tapasztalhatták meg a különböző oktatási technikák hatását. „Az online kurzusok moduljai interaktív prezentációkból, videókból, szöveges leírásokból, valamint teljesítendő feladatokból tevődtek össze. Ezeket önállóan elvégzendő feladatok zárták, amelyek jelentős kreativitást igényeltek” – elevenítette fel Gombkötő Nóra.

Dr. Kecskés Gábor a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Európai Jogi Tanszékének docense a karon alkalmazott jógyakorlatot mutatta be a képzés résztvevőinek. Az oktató más tudományterületen is használható példát ismertetett, amelyet kollégáival, dr. Ganczer Mónikával, dr. Takó Dalmával és dr. Sulyok Gáborral közösen vezetett be. „A nemzetközi jog tanításának szemináriumi részében konkrét jogesetekkel foglalkozunk. A hallgatók egy adott ügyet, jogesetet, tanulmányt dolgoznak fel, amelyről kiselőadást is tartanak. A prezentációban elhangzott információk alapján egy Kahoot-kvízt készítünk a szemináriumi hallgatók három-négy fős csoportjainak, így valamennyi hallgató előadásában elhangzó információkból versenyez minden hallgató. Ez a módszer az elméleti tudás gyakorlatba való átültetését segíti, egyúttal a figyelem élénkebb fenntartását, a versenyszellemet, az interakciókat is ösztönzi. Sokéves tapasztalatunk, hogy ezáltal jobban rögzülnek az információk, nő a hallgatók aktivitása, akik a csapatmunka eredményességét is megtapasztalják” – fogalmazott az oktató, aki maga is elvégezte a módszertani képzést.

A program előnye, hogy bepillanthattunk más tanszékek módszertanaiba, és kialakul egy olyan oktatói közösség, amelynek tagjai egymástól tanulva tudják egyre magasabbra emelni az oktatás színvonalát

– zárta.