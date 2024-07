A tehetséggondozásban a művészetek jelentős szerepet kapnak. Forrás: Csillagrét Waldorf Általános Iskola

A Waldorfban alacsonyak az iskolai bántalmazások és a kirekesztések. Az itt nevelkedő gyermekekre az empátia, a szociális érzékenység és az együttműködésre való képesség a jellemző, segítik egymást a különféle élethelyzetekben. Már első osztálytól kezdve két nyelvvel ismerkedhetnek a gyermekek. Először játékos formában, később pedig a nyelvtani szabályokat is figyelembe véve a megfelelő kommunikáció elsajátítására fókuszálva.

- Az oktatáson túl a helyi közösség életében is szeretnénk aktívan részt venni. Számos olyan programot szervezünk a következő tanévtől, amelyek útmutatást adhatnak a családoknak a mindennapokhoz. Az antropozófia iránt érdeklődőknek is több előadást tervezünk. Az eddigi sikeres rendezvényeinket sem engedjük el, továbbra is szervezzük a börzéket és az egészségnapokat - mondta a jövővel kapcsolatban Kedves-Kukoda Zsuzsanna.