A helyi önkormányzat célul tűzte ki az Öreg u. 6 szám alatti ingatlanon egy új közösségi és rendezvénytér kialakítását. Céljuk, hogy az épület egység az önkormányzat és a falu lakói számára, valamit részben a környező Sokoró menti községekben élő jelen és jövőbeni nemzetség kulturális központjaként szolgáljon.

Az ingatlanon a jelenleg megromlott állapotú épületek elbontását követően új közösségi és rendezvénytér, mintegy 100 főt befogadó részben nyitott közösségi épületet alakítanak ki, ami a civil szervezetek működéséhez is megfelelő infrastruktúrát biztosít majd.

A fejlesztés során a telekhatáron belül tíz darab parkoló is létesül, melyből egy akadálymentes parkoló, a további közösségi kihasználásra alkalmas terület szabadtéri közösségi funkciót tölt be. Itt padokat helyeznek ki, a zöldterület rendezése mellett. A szabadtéri részt úgy alakítják ki, hogy maradjon akkora tér, hogy igény esetén rendezvénysátrat is fel lehessen építeni.