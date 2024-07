10 éve - Vénül a buszpark

Hat és fél év alatt három évvel öregedett a Kisalföld Volán járműállománya. A minisztérium új buszokat ígért.2003-ban 8,5, évvolt az átlagéletkor, 2008-ban pedig még mindig csupán 9,4 esztendő volt, 2014-re a viszont elérte a 12,4 évet.

Ebből a szempontból a legjobb helyzetben a mosonmagyaróvári helyi közlekedés van, az ott futó mindössze öt busz átlagosan 10,2 éves. A szám a soproni helyi buszok esetében 13,7, a győrieknél 14,1, a helyközi járatoknál pedig 11,8 év. Összesen 39 olyan buszt üzemeltet a társaság, amely már a harmadik X-ét rója - akadnak olyanok is, amelyek kétmillió kilométert tettek meg. Emiatt jelentősen nőtt az éves karbantartási igény, amelynek éves költsége egyes régebbi típusoknál átlagban eléri a három-hat millió forintot.

Egy az iparágat jól ismerő forrásunk név nélkül kifejtette: éppen a korábbi beszerzések elmaradása miatt most már minimum 600, de inkább 1000 autóbuszt kellene venniük a közlekedési társaságoknak évente. Ehhez képest a hazai szolgáltatók tavaly csupán 263 újonnan gyártott és 26 újszerű állapotú használt járművet vásároltak.

20 éve - Győri motorosok a Dakaron

Két győri fiatalember is elindul a januárban kezdődő legendás Dakar-ralin. Nagy Péter és Varga Ákos az első magyar motorosként szeretne végigmenni a sivatagon. A nevezési díj első részletét már mindketten befizették.

Nagy Péter és Varga Ákos hosszú évek óta a motorozás megszállottjai. Az enduro- és endurokrossz-bajnokságon rendszeresen induló, s ott előkelő helyezéseket elérő versenyzők úgy döntöttek: januárban nekivágnak a Dakarnak. A nevezési díj (összesen 11.500 euró, azaz 3,1 millió forint) első részletét, 3000 eurót már be is fizettek, s megrendelték a KTM speciálisan erre a versenyre kifejlesztett gyári motorját. A rendszeres motorozás mellett fizikailag és lelkiekben is készülnek az emberpróbáló feladatra. Remélik, sikerül sporttörténelmet írniuk, s első magyar motorosként teljesítik a távot. Ez ugyanis korábban még egyetlen olyan magyar indulónak sem sikerült, aki két kerékkel vágott neki a sivatagnak.