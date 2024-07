Kedvezőtlen időjárás esetén a következő napon megkísérlik újra elvégezni a munkát. A melegködös technológiával működő berendezés a tervek szerint az esti órákban dolgozik.

Július 11-én, csütörtökön a következő területeken várható a melegködös technológiával működő, földi kémiai gyérítést végző berendezés feltűnése:

Melegködös technológia

Rába töltés

Bécsi út - Nép út - Mákosdűlő

Sziget-Újvárosi töltés

Pinnyéd

Püspökerdő pinnyédi oldal

Aranypart - Hédervári út - Újfalusi töltés – 14-e számú út

Sárás + Borostyán lakópark

Győr-Károlyháza

Dózsamajor

Győrszentiván ártér

Győrszentivén kertváros

Likócs

Likócsi ártér

Vagongyár

A melegködös gyérítést végző szerkezet működése zajhatással jár, ezért a szolgáltató kéri a lakosság elnéző türelmét. A kezelés várható kezdete: 20 óra 30 perc.

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatása szerint az árhullám következtében a mentett oldalon a belvizes területeken kialakult szúnyogtenyész-helyekről, melyek biológiai úton nem voltak kezelhetőek, a teljes populáció kikelt, ezek a tenyészhelyek kiszáradtak, megszűntek, a gradáció összeomlott. Az árterületeken még jelentős területen található gyorsan felmelegedő pangó víz, melynek biológiai kezelése folyamatos, jelenleg is zajlik a biológiai gyérítés, ennek ellenére a nem megközelíthető, vagy nem látható vízterekből, valamint a lakott területen található mesterséges vízgyülelmekből másodkelés várható. Az extrém meleg időjárásnak köszönhetően az általános tájékoztatásban szereplő egy hétnél akár rövidebb idő alatt is ki tudnak kelni a szúnyogok, mely lokális, a kikelés helyétől mért 100 méteres távolságon belüli magas ártalmat eredményezhet. Ezen okok miatt most különösen fontos a lakosság aktív részvétele ezen vízgyülemek megszüntetése érdekében. A napokban várható minimális csapadék, amennyiben ez műanyag eszközökben, szabadban tárolt gumikban összegyűlik, abból pár nap alatt kifejlődhetnek a korábban lerakott peték, lárvák.

A földi kémiai gyérítés idején a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.